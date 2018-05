Kalatalousalueille asetettu paljon tehtävää, rahoitus riittämätön

Ensi vuonna aloittaa 118 kalatalousaluetta, joiden tehtäviin kuuluvat esimerkiksi kaupallisen kalastuksen luvitus sekä kalastuksenvalvonta.

Kalatalouden keskusliiton toiminnanjohtaja Vesa Karttunen muistuttaa, ettei laissa asetetuille kalatalousalueille ole kuitenkaan asetettu oikein mitoitettua rahoitusta.

Toiminnan alku täytyy turvata riittävällä rahoituksella. Valtion ensi vuoden talousarviossa tähän tarkoitukseen on varattava kalastonhoitomaksusta riippumaton erillinen määräraha, Karttunen esittää liiton tiedotteessa.

Maa- ja metsätalousministeriön asettama rahoitustyöryhmä on keskusliiton tiedotteen mukaan saamassa työnsä valmiiksi. Ryhmässä on todettu, että suunniteltu rahamäärä on riittämätön suhteessa niihin tehtäviin, joita kalatalousalueille on laissa säädetty.

Lisäksi kalastonhoitomaksuja kertyy vuosi vuodelta vähemmän, kun 65 vuotta täyttäneillä on nyt vapautus maksusta.

Kalatalouden keskusliiton mukaan esimerkiksi alkuvuoden kertymä ei ole kasvanut lainkaan, vaikka kalastusmaksua nostettiin tälle vuodelle.