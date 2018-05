Matkailun hiilijalanjälki neljä kertaa luultua suurempi

Turismin hiilijalanjälki on neljä kertaa suurempi kuin aiemmin on luultu. Tutkimus on julkaistu sivustolla Nature Climate Change. Sen takana on tutkijoita muun muassa Australian Sydneyn ja Queenslandin yliopistoista sekä ja Taiwanin National Cheng Kungin yliopistosta.

Tutkijat kävivät läpi paitsi matkustusmuotojen, myös majoituksen, ruuan, matkamuistojen ja muiden ostosten hiilijalanjälkiä. Kulutusketjuja selvitettiin kaikkiaan 160 maassa. Kaikki matkustamisen osatekijät huomioiden maailmanlaajuinen turismi aiheuttaa noin 8 prosenttia ihmisten aikaansaamista kasvihuonekaasupäästöistä.

Vuosina 2009–2013 turismin ilmastopäästöt kasvoivat 15 prosenttia. Kasvu johtuu kulutuksen lisääntymisestä liikkumiseen, ostoksiin ja ruokaan. Matkustusvälineiden osuus turismin päästöistä on liki neljännes.

Matkailun päästöjen odotetaan kasvavan maapallon väestön lisääntyessä ja vaurastuessa.

Tutkimuksessa pohdittiin, onko vastuu päästöistä turisteilla vai matkakohteilla. Jos vastuu on turisteilla, pitäisi vilkkaita lähtömaita kenties velvoittaa pienentämään asukkaidensa aiheuttamaa ilmastotaakkaa. Kenties vauraat lähtömaat voisivat myös tukea kohdemaita järjestämään turistipalvelunsa ympäristön kannalta kestävälle pohjalle.

Turistit voivat itse hyvittää kuormitustaan kompensoimalla lentojensa päästöt sekä valitsemalla kestävästi toimivia matkanjärjestäjiä.