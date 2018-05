Tornion tulvatilanne on edelleen kriittinen. Veden arvioidaan nousevan tulvapenkereen ylitse, ellei pengertä saada korotettua riittävästi, tiedottaa Lapin pelastuslaitoksen vt. pelastusjohtaja Harri Paldanius.

Etelä-Pohjanmaalta on tulossa tulvapuomia, jolla on tavoite korottaa tulvapengertä noin 45 senttiä. Aikaa tulvapuomin laittamiseen paikoilleen on kahdesta kolmeen päivää.

Lapin pelastuslaitoksen tiedotteen mukaan Kemijoessa tulvatilanne pahenee aiemmin arvioidusta merkittävästi. Nyt Rovaniemelle ennustetaan mittaushistorian suurimpien tulvien suuruista tulvaa.

Suurimmat tulvat ovat olleet vuosina 1973 ja 1993. Tuolloin merkittäviä vahinkoja ei syntynyt, vaikka tulvat aiheuttivat monenlaista haittaa. Rovaniemen tulvatilanteen helpottamiseksi Kemijärven yläraja saatetaan joutua ylittämään poikkeusluvalla.

Kittilässä tulvatilanne pahenee myös merkittävästi aiemmin arvioidusta. Nyt näyttäisi siltä, että tulva ylittää selkeästi vahinkorajan, jopa noin 70 sentillä Lapin pelastuslaitoksen tiedotteen mukaan.

Ivalojoen pinta nousee edelleen alajuoksulla ja saattaa aiheuttaa vahinkoja Ivalon kylällä. Pelastuslaitos on jo suorittanut yksittäisiä evakuointeja Ivalon alueella.

Viranomaiset ovat käynnistäneet yhteistyön vahinkojen vähentämiseksi pelastusviranomaisten johdolla. Pelastusviranomainen korostaa alueen väestön omatoimista suojautumista tulvilta.