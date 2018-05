Kemiönsaaresta löytyi kuollut naarasmerikotka, jota on ilmeisesti ammuttu

Kemiönsaarelta Vänoxan itäpuolelta löytyi huhtikuun lopussa kuollut merikotka.

Lintu oli aikuinen naaras ja se toimitettiin Eviran tutkimuksiin. Tutkimusten perusteella asiassa on syytä epäillä rikosta, koska merikotkassa on todettu ampumajäljeksi sopiva vamma, tiedottaa Lounais-Suomen poliisi.

Merikotkan Ympäristöministeriön asetuksen mukainen ohjeellinen arvo on 7 400 euroa.

Eviran erikoistutkijan mukaan ei pystytä varmuudella sanomaan, onko linnun löytöpaikka sama kuin missä se on ammuttu.

On mahdollista, että lintu on osuman saatuaan lentänyt tai liitänyt ehkä pidemmänkin matkan.

Varmuudella ei pystytä myöskään sanomaan, onko lintua ammuttu lennossa vai silloin, kun se on ollut paikoillaan.

Kuolleella merikotkalla oli höyhenetön alue vatsan puolella, mikä on todennäköinen haudontalaikku. On todennäköistä, että lintu on ammuttu pienikaliiberisella kiväärillä.

Poliisi pyytää vihjeitä asiasta jotain tietäviä Kemiönsaaren poliisin numeroon 0295 417 321 tai sähköpostilla vihje.parainen@poliisi.fi.