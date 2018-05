Kuiva ja viilenevä ilma kasvattaa hallariskiä

Kuluva kuukausi on ollut koko Suomessa keskimääräistä kuivempi.

"Viime torstai oli ensimmäinen päivä, kun koko maassa tuli laajempia sadekuuroja", kertoo Ilmatieteen laitoksen meteorologi Jari Tuovinen.

Tuovisen mukaan Helsinki-Vantaan lentokentällä on satanut toukokuussa keskimäärin 39 mm vettä. Nyt kuluvan kuukauden sademäärä on vasta 9,5 mm.

"Jokioisissa ei käytännössä ole satanut lainkaan toukokuussa. Toukokuun ensimmäisenä päivänä vettä satoi 21,5 mm. Sen jälkeen vettä on tullut vain 1 mm, vaikka normaalisti koko kuun sademäärä on ollut 41 mm luokkaa", Tuovinen taustoittaa.

Vaikka toukokuu on ollut tähän asti keskimääräistä kuivempi, ovat sadekuurot olleet paikoin rajuja.

"Viime viikolla Joutsaan iski ukkoskuuro, jonka aikana vettä satoi 30 mm tunnissa", Tuovinen kertoo.

Myös MT:n lukija raportoi viime torstaina Varsinais-Suomessa Tarvasjoen ja Marttilan rajamaille iskeneestä rajusta sadekuurosta.

Vettä satoi 45 minuutin aikana yli 30 millimetriä, mikä sai peltojen pinnan liettymään.

"Nyt pitää miettiä, onko pellot äestettävä, jotta pinta saadaan rikki. Pahimmassa tapauksessa jyvät ovat sateen voimasta lähteneet liikkeelle ja tarvitaan uusintakylvö", maanviljelijä Tomi Saarnivaara pohtii.

"Kuiva maa ei pysty imemään vettä, jolloin vesi jää lainehtimaan pellon päälle", Tuovinen toteaa.

Aurinkoinen ja kuiva sää on saanut maanviljelijät pelkäämään peltojen liiallista kuivumista. Sateita kaivattaisiin varmistamaan kylvöjen kasvuun lähtö.

"Pohjois-Lapissa on tällä viikolla ajoittain heikkoa sadetta. Muualla Suomessa sää jatkuu kuivana", Tuovinen kertoo.

Alkuviikolla Ilmatieteen laitos povaa lämpötilojen pyörivän hellerajan molemmin puolin, mutta torstaina ilma alkaa viiletä.

Tuovinen muistuttaa, että kuiva ilma jäähtyy ja lämpenee nopeasti.

"Hellepäivinä lämpötila ei ehdi laskea yön aikana alle viiden asteen. Loppuviikosta sää näyttää viilenevän. Jos päivälämpötila on 15–20 asteen paikkeilla, ehtii yölämpötila laskea todennäköisemmin lähelle pakkasrajaa."

Tornionjoen vedenpinnat ovat laskeneet hitaasti ja uutta nousua vedenkorkeuteen ei ole odotettavissa, tiedottaa Tulvakeskus.

Torniossa vedenpinta on laskenut viime keskiviikon tulvahuipusta 10 cm. Ounasjoella tulvahuippu on ohitettu, ja vedenkorkeus on laskenut nopeasti.

Sääennusteen mukaiset vähäiset sateet helpottavat koko Lapin tulvatilannetta.

Järvi-Suomessa kevättulvat ovat nousseet poikkeuksellisen korkealle.

Vuoksen ja Kymijoen vesistöjen latva-alueilla tulvahuiput ajoittuivat toukokuun alkuun.

Suurista järvistä Kallavesi nousee huippuunsa toukokuun lopulla ja Pielinen touko-kesäkuun vaihteessa. Päijänteen ja Saimaan vedenpintojen nousu jatkuu vielä kesäkuulle.

Tulvakeskuksen mukaan korkeat vedenpinnat todennäköisesti kastelevat ainakin peltoja, mutta myös rantamökkien ja ulkorakennusten kastuminen on mahdollista.

Kuluvan vuoden korkeimmat lämpöasteet on mitattu Kemiössä ja Helsinki-Vantaan lentokentällä. Molemmissa lämpötila kohosi 29,6 asteeseen.

"Ensimmäinen tämän vuoden hellepäivä oli Porissa 11. toukokuuta, jolloin lämpötila kipusi juuri hellerajan yläpuolella 25,1 asteeseen", Tuovinen toteaa.

Hänen mukaansa Lieksassa on mitattu toukokuussa 27 asteen hellepäivänä ilman suhteelliseksi kosteudeksi 12 %, mikä on poikkeuksellisen matala.

"Se on jo ihan aavikkomainen ilma."

Ensimmäiset metsäpalo- ja ruohikkopalovaroitukset annettiin viikko sitten maanantaina.