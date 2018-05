Kalastajat ja rannikon asukkaat otetaan mukaan Itämeren hylkeiden hoitosuunnitelman päivitykseen

Suomen riistakeskus päivittää Itämeren hylkeiden hoitosuunnitelman vastaamaan halli- ja norppakantojen viimeaikaista kehitystä ja hyljemäärän vaikutuksia muun muassa kalataloudelle.

Riistakeskuksen mukaan päivitykseen osallistetaan kesäkuusta alkaen kalatalouden, saariston ja rannikon asukkaiden, riistapolitiikan, hylkeenmetsästäjien, suojelijoiden ja hyljetutkimuksen edustajia.

Hoitosuunnitelman tavoite on turvata hylkeiden suotuisa suojelutaso, kertoo tiedotteessa hoitosuunnitelmatyötä vetävä Arto Marjakangas Suomen riistakeskuksesta.

Vuoden 2007 hoitosuunnitelman mukaan hylkeitä on riittävästi, jotta niitä voidaan hyödyntää taloudellisesti, eli käytännössä metsästää. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 2009 hyljetuotteiden kaupasta vei kuitenkin pohjan tavoitteelta, koska asetus käytännössä tarkoittaa hyljetuotteiden kauppakieltoa.

Suojelun ansiosta Itämeren hallien ja norppien määrä on runsaassa kymmenessä vuodessa kaksinkertaistunut.

Itämeressä on noin 30 000 hallia, joista Suomen merialueilla elää noin 10 000 yksilö – suurin osa Lounaissaaristossa.

Itämerennorpan populaatio on pirstoutunut neljään osaan joista Perämeren kanta on suurin. Siellä norppia on runsas 13 600.

Hallia on saanut metsästää vuodesta 1998, ja norpan metsästys pyyntiluvalla on ollut mahdollista Perämeren-Merenkurkun hoitoalueella metsästysvuodesta 2015–2016 lähtien.