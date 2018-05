"Himokas marjamies menee jo nyt metsään ja kuuntelee, kuuluuko ympäriltä pörinää"

Etelä-Suomessa mustikan kukinta on lopuillaan, ja pohjoisessa pääkukinta on alkamassa.

"Ei ole tavatonta, että mustikka kukkii Etelä-Suomessa toukokuun puolivälissä. Se on harvinaista, että mustikka kukkii koko maassa muutaman päivän aikaerolla", erikoistutkija Rainer Peltola Luonnonvarakeskuksesta sanoo.

Riskit kukinnan epäonnistumiselle ovat sitä suuremmat, mitä aikaisemmin kukinta on.

"Nyt eletään kriittiset pari viikkoa. Hallan pelko on suomalaisilla geeneissä, mutta yleensä halla on paikallinen ilmiö. Isompi merkitys on sillä, että pölyttäjillä olisi suotuisat lentokelit."

Jos sää on kovin lämmin, kuten etelässä kuluneina viikkoina on ollut, kukinta menee nopeasti ohi.

Peltola kertoo, että mustikan kukkia on ollut tänä vuonna keskinkertaisesti tai hiukan keskinkertaista enemmän. Viime vuosi oli heikohko mustikkavuosi. Peltolan mukaan vielä ei ole tapahtunut mitään sellaista, mikä tekisi tämänvuotisesta mustikkasadosta yhtä heikon.

Sen sijaan hillasato saattaa epäonnistua.

"Viime vuonna oli ihan hurja hillavuosi itäisessä Lapissa, ja kaiken kaikkiaan hillavuosi oli ihan hyvä. Seurantahistorian aikana ei ole koskaan ollut kahta hyvää vuotta peräkkäin", Peltola naurahtaa.

Hillan kukinta on aluillaan Pohjanmaalla ja eteläisessä Lapissa. Koska hilla kasvaa alavilla mailla ja avoimilla paikoilla, se on säille altis kukka.

Mustikkaa ja puolukkaa pölyttää ensi sijassa kimalainen, joka on loistava lentäjä. Hillan pölyttäjiä ovat lähinnä kärpäset. Ne eivät ole hyviä lentäjiä, eli senkin puolesta hilla on kylmille säille, sateille ja tuulille altis, Peltola sanoo.

Puolukan kukinta alkaa lähiaikoina etelän suotuisimmilla kasvupaikoilla, jos säät pysyvät lämpiminä.

Peltolan mukaan puolukan kukinnan sääriskit ovat vähäisemmät kuin mustikan, koska se kukkii mustikkaa myöhemmin.

Virallisia marjasatoennusteita on odotettavissa Luonnonvarakeskuksesta kesäkuun alkupuolella.

"Himokas marjamies tai marjanainen käy jo nyt metsässä katsomassa, kuinka paljon kukkia on. Kannattaa istua alas ja kuunnella. Jos kuuluu paljon pörinää ympärillä, se on hyvä merkki."