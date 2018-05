Toukokuun hellepäivien ennätys rikki, sää viilenee, mutta sateista ei juuri toivoa – metsäpalojen syttymisvaara poikkeuksellisen suuri

Tänään mitattiin Suomessa vuodesta 1959 alkaneessa hellemittaushistoriassa ensimmäistä kertaa toukokuussa ennätykselliset 13 hellepäivää, kertoo Ilmatieteen laitos Twitterissä. Ennusteissa on vielä muutama helteinen päivä tiedossa ennen kuin sää viilenee. Aiempi suurin toukokuun hellepäivien määrä on vuodelta 1984, jolloin oli 12 hellepäivää.

Päivystävä meteorologi Sini Tenhunen Ilmatieteen laitokselta kertoo, että pitkään jatkuneeseen helteiseen säätyyppiin on tulossa muutos, kun keskiviikosta alkaen Suomeen alkaa virrata pohjoisesta viileämpää ilmaa. Siinä vaiheessa enää Lounais-Suomessa on mahdollisuus hellerajan rikkoutumiseen, mutta pohjoisessa lämpötilat saattavat olla vain noin 10 asteen tuntumassa.

"Myös sateita on tiedossa, mutta ei kovin runsaita. Seuraavien viiden vuorokauden aikana on mahdollista, että pohjoisimpaan Suomeen olisi tulossa vettä 5–8 millimetriä. Maan keskiosiin on mahdollista tulla 4–5 millimetriä viiden vuorokauden sadekertymänä. Etelässä vettä näyttäisi olevan tulossa vain 1–2 millimetriä", Tenhunen sanoo.

Ilma on nyt hyvin kuivaa.

"Edellisen hellejakson aikana suhteellinen kosteus kävi 15 prosentissa. Tällä hetkellä myös ollaan erittäin alhaisissa lukemissa. Ilman suhteellinen kosteus on nyt harvinaisen alhainen. Vielä poikkeuksellisempia lukuja on edellisen kerran koettu 2000-luvun alussa", Tenhunen mainitsee.

Metsä- ja maastopalojen syttymisvaara on tällä hetkellä poikkeuksellisen suuri. Melkein koko maassa on metsäpalovaroitus, vain Enontekiöllä, Inarissa ja Utsjoella on ruohikkopalovaroitus.

Metsäpalovaroitusta määritellään metsäpaloindeksillä, joka on nyt laajoilla alueilla maksimiarvossaan eli 6.

Metsäpaloindeksi mallintaa metsäpohjan humuskerroksen ylimmän kuuden sentin kosteusoloja, kertoo meteorologi Paavo Korpela Ilmatieteen laitoksen sääpäivystyksestä.

Mallinnuksen perusteella nyt ollaan erittäin kuivassa tilanteessa. Ilmatieteen varoituskartalla metsäpalovaroitus ilmaistaan keltaisella värillä.

"Varoituksissa on linjattu niin, että metsäpalovaroituksesta ei varoituskartalle voida antaa kuin keltaista väriä, paletissa ei ole oranssia ja punaista", Korpela sanoo.

Ilmatieteen laitoksen antama metsäpalovaroitus kieltää tulen tekemisen sakon uhalla. Korpela kertoo, että tarvittaessa pelastusviranomaiset voivat myös asettaa rajoituksia esimerkiksi turvetuotantoon ja metsäkoneiden käyttöön, koska niiden kipinöistä voi syttyä paloja. Suurten metsäpalojen yhteydessä pelastuslaitoksella on myös mahdollisuus antaa vaaratiedote.

Huomenna tiistaina myös tuuli on voimistumassa hyvinkin kovaksi maan keskivaiheilla ja pohjoisosassa, ja voi Korpelan mukaan aiheuttaa tuulituhoja ja puiden kaatumisia. Jos paloja syttyy, tuuli entisestään vaikeuttaa niiden sammuttamista.

"Kun oikein kuiva tilanne yhdistyy voimakkaaseen tuuleen, tilanne on vakava."