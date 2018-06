Luonnonsuojeluliitto kiittää susikannan kasvusta maltillista metsästystä

Suomen luonnonsuojeluliitto iloitsee susikannan kasvusta noin kahdensadan yksilön tasolle. Järjestö toivoo susipolitiikkaan malttia ja yhteistyötä.

"Susikannan toipuminen on viime vuoden aikaisempaa pienemmän laillisen ja laittoman metsästyksen ansiota. Olisi hienoa, jos nyt opittaisiin elämään susien kanssa rauhallisemmin. Aiemmin, kun susikanta on palautunut tälle tasolle, se on ammuttu alas joko laillisesti tai laittomasti", sanoo luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Harri Hölttä tiedotteessa.

Luonnonsuojeluliitto on valmis yhteishankkeisiin, joilla kehitetään suden ja paikallisten ihmisten yhteiseloa. Hyviä kokemuksia kertyi muun muassa Luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piirin vuonna 2016 toteuttamasta Susiaita-hankkeesta, jossa jaettiin tietoa varautumisesta susivahinkoihin.

Luonnonvarakeskus antoi susikanta-arvionsa tänään keskiviikkona. Raportti on luettavissa täältä.

