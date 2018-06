Mustan muovin kierrätys onnistuu lähitulevaisuudessa – oikea osoite on muovinkeräyspönttö

Mustat muovipakkaukset kannattaa laittaa muovinkeräykseen siitä huolimatta, että nykytekniikalla iso osa niistä päätyy energiakäyttöön. Ongelma on, etteivät muovijalostamon optiset lukijat tunnista mustan pakkauksen muovilaatua.

"Laitetoimittajat kehittävät koko ajan prosesseja, joilla tämäkin saataneen lähitulevaisuudessa ratkaistua. Nyt lukijat tunnistavat jo hyvin tumman muovin. En lähtisi kuluttajille antamaan ohjeita tumman eri sävyistä, vaan pitäisin kierrätyksen helppona kaikille", sanoo tuotelinjapäällikkö Mikko Koivuniemi Fortumin muovijalostamolta.

Kukkien ja yrttien ruukut ovat usein mustaa muovia. Kauppapuutarhaliiton toiminnanjohtajan Jyrki Jalkasen mukaan Suomessa tuotetaan vuosittain noin sata miljoonaa ruukkua salaattia ja yrttejä. Lisäksi ruukkukukkia tuotetaan noin 55 miljoonaa kappaletta.

Jalkasen mukaan muoviruukuille ei ole vielä löytynyt korvaavia tuotteita, jotka olisivat riittävän kestäviä ja edullisia. Testattu on biohajoavia muoveja ja esimerkiksi pellava- ja puupohjaisia ruukkuja.

Ruukkujen käyttämistä uudelleen Jalkanen pitää mahdottomana automatisoiduissa kasvihuoneissa. Vanhat ruukut pitäisi pestä huolellisesti ja uusiokäyttö toisi mukanaan kasvinsuojeluongelmia.

Kasvatettujen salaattien ruukuista enää noin 40 prosenttia päätyy kuluttajille, sillä salaattien myynti irrallaan pusseissa on lisääntynyt. Muoviruukkujen kierrätys joko muovinjalostamolle tai energiaksi jää yhä useammin viljelijöiden hoidettavaksi.

Muoviteollisuus ry:n toimitusjohtaja Vesa Kärhä ohjeistaa kuluttajia lajittelemaan kukkien mukana tulevat muoviruukut tyhjinä pakkausmuovin keräykseen.

Sen sijaan ruukut, jotka on ostettu tyhjinä, eivät pidä sisällään kierrätysmaksua. Sääntöjen mukaan ne pitäisi laittaa sekajätteeseen.

Multasäkit voi viedä muovinkeräykseen tyhjäksi ravisteltuina. Säkin mustaa puolta ei kannata kääntää esiin.

Kärhän mukaan mustia pakkauksia suositaan, koska ne suojaavat hyvin valolta. Moni elintarvike myös näyttää hyvältä mustaa taustaa vasten.

"Musta on saanut ehkä turhan toivottoman leiman kierrätyksessä ainoastaan siksi, ettei normaali NIR-lajittelun spektri heijasta siitä."

Markkinoilta löytyy jo laite, joka tunnistaa mustan muovin. Kärhä uskoo, että tekniikka kehittyy ja yleistyy.

Mustan muovin valmistuksen etu on, että siinä syntyy vähiten hävikkiä, kun linjastolla vaihdetaan väriä.

Musta väri tulee graffitihiilestä. Värjäämätön muovi vaihtelee läpikuultavasta sameaan, kellertävän maitomaiseen.

Vihannesten pakkaamisessa on Jyrki Jalkasen mukaan vähennetty muovin määrää. Kurkkujen kääreissä on nykyään 40 prosenttia vähemmän muovia kuin silloin, kun niitä alettiin pakata. Kääreiden ansiosta kurkun hävikki on saatu painettua alle yhteen prosenttiin. Ilman muovia hävikki saattaisi olla kaksinumeroinen.

Minitomaattien muovipikarit ovat kierrätyskelpoista muovia. Jalkasen mielestä muovipakkauksille voisi kehittää panttijärjestelmän keräyksen tehostamiseksi.