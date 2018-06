Sunnuntaina kymmenet kasviretket kutsuvat ihastelemaan luonnonkukkia

Sunnuntaina 17.6. vietetään yhteispohjoismaista Luonnonkukkien päivää. Silloin eri tahot järjestävät noin sata opastettua kasviretkeä eri puolilla Suomea.

Oman alueensa retkiä voi katsoa Suomen luonnonsuojeluliiton nettisivuilta.

Vuoden teemalaji on metsätähti (Trientalis europaea). Metsätähti kasvaa Saaristomeren kalliokedoilta Lapin tunturipaljakoille. Kasvi on erityisen yleinen tuoreissa ja lehtomaisissa kangasmetsissä, vaikka onkin kuivahkojen kankaiden indikaattorilaji.

Kasviretkeä Iisalmessa vetävä Matti Tallgren kertoo, että lämmin kevätkesä on aikaistanut joidenkin lajien kukkimista hiukan.

"Tunnuskasvi metsätähtikin kukkii jo paikoin Iisalmella."

Sen sijaan rantakukkien puhkeamista on myöhästyttänyt tulvan hidas poistuminen.

Luonnonkukkien päivä on lähtöisin Tanskasta, jossa sitä on vietetty vuodesta 1988 lähtien. Suomeen perinne rantautui vuonna 2003. Tavoitteena on kasvituntemuksen ja -harrastuksen edistäminen sekä yhteisten luontokokemusten tarjoaminen mahdollisimman monelle.