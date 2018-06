WWF:n tutkimus: Suomalaiset aikovat vähentää ruokavalionsa ympäristövaikutuksia aiempaa varmemmin

Ympäristöjärjestö WWF:n tuoreen tutkimuksen mukaan suomalaiset haluavat vähentää aiempaa varmemmin oman ruokavalionsa ympäristövaikutuksia. Toisaalta suomalaiset myös tietävät aiempaa paremmin, miten se tehdään.

Tutkimuksessa 59 prosenttia vastaajista arvioi, että ruoka on merkittävä tai erittäin merkittävä ympäristövaikutusten aiheuttaja, kun kaksi vuotta sitten näin arvioi 46 prosenttia vastaajista.

Kun vastaajilta kysyttiin tärkeintä yksittäistä keinoa vähentää ruoan ympäristövaikutuksia, suomalaiset nostivat tärkeimmiksi keinoiksi kasvisten suosimisen lihan sijaan (27 prosenttia vastaajista) ja ruokahävikin vähentämisen (23 prosenttia vastaajista). Vielä kaksi vuotta sitten kaukana tuotettujen elintarvikkeiden välttäminen katsottiin kasvisten suosimista tärkeämmäksi. Keinot ruoan ympäristövaikutusten vähentämiseksi ovat siis WWF:n mielestä tiedossa aiempaa paremmin.

”Maailmanlaajuisesti suurin uhka luonnon monimuotoisuudelle on laajeneva maatalous, erityisesti lihantuotanto. Ruoan ympäristövaikutuksia voi pienentää parhaiten vähentämällä lihan ja maitotuotteiden kulutusta. Myös hävikin vähentäminen on tärkeää, sillä hukkaan heitetyn ruoan ympäristövaikutukset ovat syntyneet turhaan”, WWF:n suojeluasiantuntija Annukka Valkeapää sanoo tiedotteessa.

Parin vuoden takaiseen tutkimukseen verrattuna suomalaiset ovat nyt huomattavasti varmempia siitä, että he aikovat vähentää oman ruokavalionsa ympäristövaikutuksia. Nyt 40 prosenttia vastaajista pyrkii tavoitteeseen suosimalla kasvispainotteista ruokavaliota, kun kaksi vuotta sitten näin aikoi tehdä 34 prosenttia vastaajista.

”On hienoa huomata, että tieto leviää ja suomalaiset haluavat tarttua toimeen ruoan ympäristövaikutusten vähentämiseksi”, Valkeapää iloitsee.

Huomattava osa vastaajista pitää edelleen kaukana tuotettujen elintarvikkeiden ja pakkausten välttämistä merkittävinä tekoina ympäristön kannalta. Todellisuudessa kuljetusten ja pakkausten osuus ruoantuotannon ympäristövaikutuksista on WWF:n mukaan yhteensä vain kymmenesosa.

”Valinta kasvisten ja lihan välillä on ympäristön näkökulmasta huomattavasti suurempi kuin se, miten tuote on pakattu tai miten kaukaa se on tuotu”, Valkeapää huomauttaa.

WWF:n teettämään galluptkimukseen vastasi tuhat täysi-ikäistä suomalaista, jotka edustavat alueellisesti ja ikäjakaumaltaan Suomen väestöä. Kyselyn toteutti Kantar TNS Agri kesäkuussa 2018. Edellinen tutkimus tehtiin joulukuussa 2016.