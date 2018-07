Tutkimus: Saaristomeren happivaje ennätyksellisen suuri

Uuden tutkimuksen mukaan ihmisen aiheuttama ravinnekuormitus on suurin syy Saaristomeren happivajeeseen, joka on lisääntynyt viimeisten vuosikymmenien aikana, tiedottaa Turun yliopisto.

"Suomalaisten ja saksalaisten merentutkijoiden tutkimus osoittaa, että Saaristomeren nykyinen happivaje on suurempaa kuin kertaakaan aiemmin viimeisten 1500 vuoden aikana", tiedotteessa todetaan.

Happivaje on maailmanlaajuisesti yleistyvä, erityisesti rannikoita koskeva ympäristöongelma, joka johtaa merenpohjan eliöstön yksipuolistumiseen ja jopa katoamiseen. Välillisesti happivaje heikentää kalakantoja ja lisää sinileväkukintojen esiintymisen todennäköisyyttä.

Itämeren happivajeesta kärsivää osaa pidetään maailman suurimpana ”kuolleena merialueena”, jonka tila on seurausta ihmisten toiminnasta.

"Ihmisen aiheuttamalla ravinnekuormituksella on ollut merkittävä vaikutus Itämeren tilaan 1900-luvulla, ja laajoilla alueilla kärsitään yhä näistä menneistä virheistä. Itämeren ekologinen tila on jo paikoin parantunut, sillä ravinnekuormitusta on suojelutoimien ansiosta vähennetty. Silti emme löytäneet tutkimuksessa toistaiseksi merkkejä Saaristomeren happivajeen vähenemisestä", sanoo tutkimuksen pääkirjoittaja, tutkija Sami Jokinen Turun yliopistosta.

Tutkijat totesivat, että ilmaston lämpeneminen on yksi syy happivajeeseen, joka jatkuu ravinnekuormituksen vähennyksistä huolimatta.

"Ilmaston lämpeneminen tulee pahentamaan merialueiden happivajetta, sillä happi liukenee heikommin lämpimään veteen ja toisaalta pintavesien lämpeneminen vahvistaa vesimassan kerrostuneisuutta. Ilmaston lämpeneminen ei ole pääsyy nykyiseen happivajeeseen, mutta se hidastaa tilan paranemista merkittävästi", sanoo tutkimuksessa mukana ollut apulaisprofessori Tom Jilbert Helsingin yliopistosta.