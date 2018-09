Ilmatieteen laitos: Myrskyvaroitus Suomenlahdelle

Ilmatieteen laitos on antanut myrskyvaroituksen Suomenlahden itä- ja länsiosiin. Aamupäivästä alkaen merellä esiintyy lounaismyrskyä ja tuuli puhaltaa 21 metriä sekunnissa. Suomenlahdelle on myös annettu aallokkovaroitus ja varoitus korkeasta merivedestä. Myös Pohjois-Itämeren itä- ja länsiosiin sekä Saaristomerelle on annettu myrskyvaroitus.

Satakunnassa, Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla länsituuli on vaarallisen voimakasta iltayöllä, jolloin tuulen nopeus puuskissa on 20 metriä sekunnissa.

Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla tuulen voimakkuus yltyy 15 metriin sekunnissa aamupäivästä alkaen.