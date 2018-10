Jasper Pääkkönen syyttää US-blogissaan keskustaa vesistöjen tyhjentämisestä kaloista – "Mitä vähemmän lohta, sen vähemmän matkailijoita."

Näyttelijä Jasper Pääkkönen arvostelee hallituksen kalastuspolitiikkaa puheenvuorossaan Uudessa Suomessa otsikolla Keskustan Kepulikonstit Kalastuspolitiikassa - eli kalojen KKK.

Pääkkösen mukaan keskusta haluaa romuttaa kaksi suomalaisen kalapolitiikan saralla tapahtunutta suurinta muutosta huonompaan suuntaan. Kepun mielestä Itämeren lohikiintiön pitäisi olla merkittävästi suurempi kuin tutkijat sen suosittavat olevan, ja verkkokalastuksen määrää tulisi lisätä.

"Keskusta on viemässä Suomen (muutamia vuosia hyvässä kunnossa ollutta) kalastuspolitiikkaa perse edellä puuhun. Sekä Itämeren lohikiintiötä että Suomen kalastuslakia ollaan keskustan johdolla tuhoamassa."

Pääkkösen mielestä keskustan tulisi eturintamassa vaatia kestävää kalastuspolitiikkaa jotta syrjäseutujen kalakannat elinvoimaistuisivat. Se loisi pohjan kalastusmatkailun kehittämiselle, joka taas loisi työpaikkoja. Runsaista kalakannoista hyötyisivät kaikki ammattikalastajista mökkilaiturin mato-onkijaan.

Pääkkönen antaa esimerkin Torniojoen lohikiintiöistä. Kuusi vuotta sitten Suomen eduskunta teki poikkeuksellisen päätöksen jyrätessään MMM:n ja hallituksen kannan ja linjasi, että Suomen lohipolitiikan on oltava yhteneväinen tutkijoiden suosituksen kanssa. Vastuullisemman säätelyn myötä vuosina 2014 ja 2016 lohia nousi Torniojokeen poikkeuksellisen paljon, yli sata tuhatta.

"Jokivarressa näkyi yhä enemmän ulkomaisia turisteja, ja matkailualan tulevaisuus näytti valoisalta. Sitten ministeri vaihtui kepulaiseen. Ministeriö sai päähänsä muuttaa uskomattomia tuloksia tuonutta lohipolitiikkaa. Meripyyntiä aikaistettiin ja tuloksia saatiin: vuosina 2017 ja 2018 Torniojoen laskurin ohittaneiden nousijoiden määrä jäi alle 50 000 loheen. Mitä vähemmän lohta joessa, sen vähemmän matkailijoita jokivarressa."

"Kun syrjäseutujen matkailu ja elinkeino on uhattuna, mitä tekee maaseutupuolueen ministeri vuonna 2018? Lisää pökköä pesään, ja esittää tutkijoiden suosittaman 63 300 lohen meripyynnin sijaan 91 135 lohen pyyntikiintiötä. Kepu näyttää nyt ajattelevan, että aikaa on kulunut riittävän kauan, jotta voidaan palata vanhaan hyvään 'tyhjennetään meri lohista' -politiikkaan", Pääkkönen hämmästelee.

Verkkokalastuksen ongelma puolestaan on Pääkkösen mukaan se, että verkoilla pyydetään syönnöksellä olevat kalat keskenkasvuisena pois, jolloin kutukaloja ei jää ollenkaan.

Suomen kalastuslaki uudistui vuonna 2015. Kun kalastuslakia muutettiin, verkkopyynnin rajoitus oli Pääkkösen mielestä sen suurin yksittäinen saavutus.

"Verkkojen määrä oli alkuperäisessä lakiesityksessä rajattu neljään per pyyntikunta (käytännössä siis per vene), mutta keskustan raivokkaan painostuksen vuoksi sitä kasvatettiin viime hetkellä."

Verkkojen maksimimäärä lopulta kasvoi kuin varkain neljästä kahdeksaan eli yhteensä 240 metriin. "Tämä siitäkin huolimatta, että vapaa-ajankalastajien oma keskusjärjestö vaati tuplasti tiukempaa verkkorajoitusta."

Pääkkönen kauhistelee, että nyt keskusta haluaisi jälleen tuplata verkkojen määrän kahdeksasta.

"Nykyinen kompromissi, 240 metriä verkkoja on niin valtava verkkojata, että jos sillä ei saa oman kodin tarpeisiin ruokakalaa, niin selitys on selvä: kyseisen vesistön kalakannat ovat surkeassa tilassa. Siihen ei toimi lääkkeeksi verkkojen määrän tuplaaminen 480 metriin per venekunta."