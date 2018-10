Kalatalouden edustaja vastaa Jasper Pääkkösen kritiikkiin: "Suuri osa Suomen vesistöistä on alikalastettuja."

Kalatalouden Keskusliiton puheenjohtaja, keskustan kansanedustaja Eeva-Maria Maijala vastaa avoimessa kirjeessä Jasper Pääkkösen kritiikkiin keskustan harjoittamasta kalastuspolitiikasta. Pääkkönen syyttää puheenvuorossaan Uudessa Suomessa, että puolue pyrkii romahduttamaan kalakannat nostamalla Itämeren lohenpyyntikiintiötä sekä sallimalla entistä enemmän verkkokalastusta.

"Yritämme totta vie tehdä parhaamme, jotta kaikki kalakantamme pysyvät hyvinä ja me suomalaiset luonnon kanssa vastuullisesti elävät pysyisimme hengissä ja kalaa on myös lapsillemme", Maijala vakuuttaa ja huomauttaa, että suuri osa Suomen vesistöistä on alikalastettuja.

Verkkojen käyttö on viime aikoina romahtanut.

"Meidän pitäisi alkaa pitämään verkkokalastusta historiallisena kulttuurijuttuna, jonka vaikutus kalakantoihin vähenee vuosi vuodelta."

Hauesta Maijala haaveilee koko maan matkailukalastuksen ykköstuotetta. Hän on varma, että haukea riittää nykysäännöillä suuressa osassa Suomea. "Uusilla kalatalousalueilla voidaan sitten erityisalueilla tarpeen mukaan rajoittaa hauen pyyntiä hoito- ja käyttösuunnitelmalla."

Maijalan huolena on, että kalastonhoitomaksuista kertyvät, vesistöjen hoitoon käytettävät omistajakorvaukset ovat supistuneet jo niin pieniksi, ettei vesialueita saada enää hoidettua. Rahanpuutteen on aiheuttanut osaltaan kalastuslakiin sisältyvä 65-vuotiaiden maksuvapautus.

Keskustan hallituskaudella on lohen meripyyntiin tullut Maijalan mukaan tarkka valvonta, jolloin jokaisen rysällä olevan kalastajan tulee ilmoittaa merivartiostolle aina puoli tuntia ennen rantautumistaan.

"Lohen merikalastukseen on tullut kalastajakohtainen kiintiö, jota valvotaan koko ajan. Jokainen lohi tulee merkitä ja toivottavasti jo ensi kesänä on käytössä nippusiteen tyylinen merkki, joka pysyy lohessa. Työn alla on myös omakala-järjestelmä, johon tulee ilmoittaa kaikki, myös vapaa-ajan kalastuksessa saadut lohet ja muut saaliit."

Suomalaisen lohen kannalta on tärkeää, että kaikkien maiden lohen merikalastuskiintiöt saadaan neuvoteltua niin, etteivät ne nouse nykyisestä.

"Kaikkein tärkein toimenpide on se, että saamme kansainvälisellä paineella pysäytettyä Puolan valtavan salakalastamisen, joka on jopa kolmasosa koko Itämeren lohen kalastuksesta."