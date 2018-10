Ilmastoraportti varoittaa rajuista seurauksista jos lämpenemistä ei saada kuriin – Tiilikainen: Aikaa ei ole hukattavaksi

Vaaditaan nopeita päästövähennyksiä, jotta maapallon lämpötilan nousu voidaan rajoittaa 1,5 asteeseen, sanoo ympäristöministeriö. Ministeriö viittaa hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n tuoreeseen raporttiin, jonka mukaan ilmaston lämpeneminen yli 1,5 asteella aiheuttaisi järisyttäviä seurauksia maapallolle.

"Fossiilisen hiilen päästöt ja ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kasvu ei ole taittunut. Mikäli emme tee nopeita toimenpiteitä kaikilla toimialoilla, 1,5 asteen kriittinen raja ylitetään vuosisadan puoleen väliin mennessä, jolloin myös lämpenemisen aiheuttamat vaikutukset ovat vakavampia”, sanoo Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja ja Suomen IPCC-työryhmän puheenjohtaja Juhani Damski tiedotteessa.

Ympäristöministeriön mukaan raportti antaa selkeän viestin siitä, että ilmastopolitiikan kunnianhimoa on nostettava, jos halutaan pyrkiä Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti kohti 1,5 asteen tavoitetta. Tähän mennessä Pariisin sopimuksen alla annetut kansalliset päästövähennyslupaukset eivät riitä rajoittamaan lämpötilan nousua tuohon tavoitteeseen, ministeriö linjaa.

"Ilmastotieteen viesti on hyvin selvä: aikaa ei ole hukattavaksi. Kaikkien pitää nyt tehdä ilmastotoimia enemmän, nopeammin ja laajemmin. Myös EU:n tulee päivittää oma päästövähennyssitoumuksensa vuoteen 2020 mennessä ja unionin pitkän aikavälin ilmastostrategiassa on tavoiteltava hiilineutraaliutta vuonna 2050. Suomen kansallinen tavoite on olla hiilineutraali jo vuonna 2045", sanoo asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen tiedotteessa.

Lämpötilan nousua kahdella asteella pidettiin vuosia rajana, jonka maapallo vielä kestäisi. Tuore raportti osoittaa, että näin ei mitä todennäköisimmin ole.

Kolme vuotta sitten solmitun Pariisin ilmastosopimuksen allekirjoittajamaat sitoutuivat pitämään ilmaston lämpenemisen alle kahdessa asteessa suhteessa esiteollisen ajan tasoon eli 1800-luvun puoliväliin. Lisäksi ne lupasivat pyrkiä siihen, että lämpeneminen pidettäisiin alle 1,5 asteessa tällä vuosisadalla.

IPCC:n ennuste on lohduton: 1,5 asteen raja ylittynee nykyisillä kasvihuonekaasupäästöillä jo vuoden 2030 tienoilla tai viimeistään 2050-luvun alussa. Jo aiemmin on arvoitu, että tähän mennessä luvatuilla päästövähennyksillä lämpötilan on ennustettu nousevan kolmella asteella vuosisadan loppuun mennessä.

Raportin mukaan seurauksissa on merkittävä ero, kun verrataan lämpötilan nousua 1,5:llä ja kahdella asteella. Maapallon keskilämpötilan nousu kahdella asteella käytännössä hävittäisi koralliriutat, kun 1,5 asteen nousun jälkeen olisi vielä mahdollista pelastaa 10–30 prosenttia olemassaolevista ekosysteemeistä. Lisäksi merenpinta nousisi 10 senttiä vähemmän, jos ilmaston lämpenemistä pystyttäisiin rajoittamaan 1,5 asteeseen. Tämä säästäisi miljoonat ihmiset merenpinnan nousun aiheuttamilta elinalueiden tuhoutumiselta ja muilta dramaattisilta seurauksilta.

Lisäksi raportista käy ilmi, että helleaallot eivät yleistyisi yhtä paljon eikä niitä tulisi yhtä usein kuin siinä tapauksessa, että ilmasto lämpenisi kahdella asteella. Myös kasvi- ja eläinlajien selviämisessä sukupuuton uhalta on suuri ero riippuen siitä, minkä verran ilmasto lämpenee.

Ilmasto on lämmennyt esiteollisesta ajasta noin asteen verran. Jo tämä muutos on tuonut mukanaan monia sään ääri-ilmiöitä, kuten merenpinnan nousua, pitkiä helleaaltoja ja rajuja myrskyjä.

IPCC:n raportti vaatii nopeita ja rajuja toimia, jos alle 1,5:n asteen tavoitteesta halutaan pitää kiinni. Jos halutaan säilyttää 50 prosentin mahdollisuus pysyä tavoitteessa, maailmasta on tultava hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Hiilidioksidipäästöjä täytyy saada leikattua jyrkästi jo vuoden 2020 jälkeen. Tekemistä on paljon, sillä vuonna 2017 ihmiskunta tuprutti ilmaan ennätysmäärän hiilidioksidipäästöjä.

Raportissa esitellään erilaisia malleja, joiden avulla maapallon keskilämpötilan nousu voisi olla mahdollista rajata alle 1,5 asteeseen.Yksi nojaa vahvasti siihen, että energiankysyntää vähennetään, kun taas toinen esittää suuria muutoksia ihmisten kulutustottomuksiin, kuten lihansyönnin vähentämistä ja polttomoottoriautoista luopumista. Yksi malleista edellyttää valtavien hiilidioksidimäärien saamista pois ilmasta. Tämä vaatisi joko valtaisaa metsien istuttamista ja siirtymistä entistä enemmän biopolttoaineiden käyttöön tai sellaisten teknologioiden kehittämistä, joilla hiilidioksidia pystytään vangitsemaan ilmasta.