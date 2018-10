MTK: "Maa- ja metsätalous ovat ne sektorit, jotka sitovat hiiltä"

"Maa- ja metsätalous ovat ne sektorit, jotka sitovat hiiltä. Metsiemme kasvua voidaan lisätä ja peltojen kasvukuntoa parantaa", MTK:n ympäristöjohtaja Liisa Pietola kommentoi hallitusten välisen ilmastopaneelin IPCC:n tuoretta raporttia.

"Mitä parempi sato on, sitä suurempi on kasvien juurten kasvu ja sitä paremmin hiiltä sitoutuu maahan. Pitää ymmärtää, että hiilivarasto on maassa mutta myös esimerkiksi puurakentamisessa ja kiertävissä kuiduissa."

Ilmaston lämpeneminen on mahdollisuus pysäyttää 1,5 asteeseen, jos päästöt laitetaan kuriin heti, Pietola sanoo. Toteutuakseen tämä vaatii nopeita toimia kaikilta sektoreilta.

Fossiilisten päästöjen vähentämisessä energia- ja liikennesektorit ovat Suomessa tärkeitä. Pietolan mukaan viljelijät ja puuntuottajat ovat ratkaisevassa asemassa, jotta päästöt ja sidonta saadaan tasapainotettua. "Pelloilla ja metsissä on mahdollisuus tuottaa lisää hiilensidontaa."

Lisäksi maatilat lisäävät energiaomavaraisuuttaan muun muassa biokaasun ja aurinkoenergian avulla, Pietola jatkaa.

Maatiloilla keskitytään myös lisäämään energiaomavaraisuutta mm. biokaasulla ja aurinkoenergialla.