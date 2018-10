EU-maat sopivat uusien autojen päästörajoista, Suomi toivoi kunnianhimoisempaa linjausta

EU-maat pääsivät myöhään tiistai-iltana sopuun uusien autojen päästörajoista. Uusille henkilö- ja pakettiautoille sovittu hiilidioksidipäästöjen vähennystavoite on 15 prosenttia vuodelle 2025. Vuoteen 2030 mennessä vastaava tavoite henkilöautoille on 35 prosenttia ja pakettiautoille 30 prosenttia. Vertailuvuotena on vuosi 2021.

Kyseessä on vasta jäsenmaiden kanta, ja neuvottelut asiasta jatkuvat seuraavaksi EU-maiden, Euroopan parlamentin ja komission kesken.

Suomi tavoitteli selvästi tiukempia päästörajoja. Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) luonnehti tiedotteessa neuvottelutulosta pettymykseksi. Hän pitää kuitenkin tärkeänä, että jäsenmaiden kesken saatiin aikaan ratkaisu, joka edellyttää välittömiä toimia autonvalmistajilta.

Henkilöautojen osalta kompromissi on tiukempi kuin komission esitys, mutta löysempi kuin parlamentin tavoite. Jäsenmaista etenkin Saksa ja itäisen Euroopan maat ovat vastustaneet kireitä päästörajoja. Saksa on suurten autonvalmistajien kotimaana huolissaan, että liian korkeat tavoitteet haittaisivat vientiä ja työpaikkoja.

Suomi on ajanut muun muassa Ruotsin ja Hollannin ja myös Euroopan parlamentin kanssa kunnianhimoisempia tavoitteita.

Saksan ympäristöministeri, sosiaalidemokraatteja edustava Svenja Schulze sanoi AFP:n mukaan, että hän olisi halunnut tukea kunnianhimoisempaa linjaa, mutta hän puolusti neuvotteluissa hallituskumppanin ja liittokansleri Angela Merkelin CDU-puolueen näkemystä.

Ministerit sopivat Luxemburgissa myös EU-maiden tavoitteista joulukuussa Puolan Katowicessa pidettäviin ilmastoneuvotteluihin, joissa arvioidaan kolmen vuoden takaisen Pariisin ilmastosopimuksen toteutumista käytännössä.

Ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen (kesk.) mukaan YK:n alaisen ilmastopaneelin IPCC:n tuore raportti ja sen viesti ilmastotoimien kiireellisyydestä näkyy EU:n valmistautumisesta joulukuun neuvotteluihin.

"EU on valmis päivittämään nykyisen päästövähennystavoitteensa vuoteen 2020 mennessä. Myös marraskuussa julkistettavan komission vuoteen 2050 ulottuvan ilmastostrategian tulee olla kunnianhimoinen. EU:n poliittisella johtajuudella on iso merkitys Pariisin sopimuksen sääntöjen valmiiksi saamisessa", Tiilikainen sanoi tiedotteessa.

EU sitoutui Pariisin ilmastosopimuksessa vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä ainakin 40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Vertailuvuosi on 1990.