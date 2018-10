Auta löytämään Suomen paras luontoteko – susilähettiläs ja apulumikinoksien kolaaminen on jo palkittu

Auta löytämään Suomen paras luontoteko 2017–2018, kannustavat ympäristöministeriö ja Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton IUCN:n Suomen komitea yhteisessä kilpailuhankkeessaan.

Etsinnässä on "paras teko Suomen luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseksi".

Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton IUCN:n Suomen komitea pyrkii löytämään henkilön, yhteisön tai yrityksen, joka on onnistunut turvaamaan suomalaisen luonnon elinvoimaisuutta ja ekosysteemipalvelujen toimivuutta vuosina 2017–2018. Ehdotus pitää jättää 3. joulukuuta mennessä.

Paras luontoteko -kilpailun tarkoitus on löytää kekseliäitä ratkaisuja ja innovaatioita, jotka osaltaan tukevat tavoitteen saavuttamista niin kotimaassa kuin kansainvälisesti.

Paras luontoteko voi olla esimerkiksi käytännön luonnonsuojelutyötä, viestintää, ympäristökasvatusta, tutkimusta tai yritystoimintaa. Se on yksittäinen teko tai hanke, joka on saatu päätökseen vuosina 2017–2018.

Kilpailun voittajan julkistaa asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) Helsingissä alkuvuonna 2019.

Luontoteko on nyt haussa jo seitsemättä kertaa. Kilpailuissa on tähän mennessä palkittu seuraavat parhaat luontoteot:

- 2016: susilähettiläiden toiminta susipelon hälventämiseksi lapsille ja nuorille suunnatun, tutkitun tiedon avulla.

- 2014: apulumikinoksien kolaaminen, jolla sadat vapaaehtoiset turvasivat saimaannorppien pesinnän vähälumisena talvena.

- 2012: kolmen toimittajan aktiivinen ote luonnon monimuotoisuudesta viestimisessä.

- 2010: Luonnonperintösäätiön tapa hankkia omistukseensa vanhoja metsiä ja taata niille luonnonsuojelulain mukainen pysyvä rauhoitus.

- 2008: Espoon kaupunginhallituksen päätös suojella 550 hehtaarin alue kaupungin 550-vuotisjuhlan kunniaksi.

- 2006: Helsingin kaupungin rakennusviraston käsityöpaja, joka oli maisemoinut Vuosaaren maantäyttö- ja kaatopaikan uutta luovalla ja kotimaisia lajeja suosivalla tavalla.

IUCN, International Union for Conservation of Nature, on maailman vanhin ja laajin globaali ympäristöjärjestö ja -verkosto. IUCN:n suomalaisia jäseniä ovat Suomen valtio, jota edustaa ympäristöministeriö, sekä Suomen luonnonsuojeluliitto, WWF Suomi, Natur och Miljö, Suomen riistakeskus, BirdLife Suomi ja Korkeasaaren eläintarha.