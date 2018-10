Katso kuvat: Talvi kolkutteli ovella – etelässä seuraavaa pyryä saadaankin taas odotella

Viime viikon lopulla pakkanen paukkui ja lumikin tuiskusi osassa Suomea. Oheisesta kuvasarjasta voit katsoa MT:n lukijoiden lähettämistä kuvista, miltä eri puolilla maata näytti. Lauha jakso sulattanee lumet pois Lapin eteläpuolelta.

Ilmatieteen laitoksen seurannassa ensilumi eli ensimmäinen ehjä lumipeite on satanut, jos aamun mittauksessa on lunta vähintään yksi sentti. Pysyvällä lumipeitteellä tarkoitetaan puolestaan talven pisintä jaksoa, jolloin lunta on maassa yhtäjaksoisesti vähintään sentti. Osassa maata ensilunta vielä odotellaan.

Ensimmäinen ehjä lumipeite on vuosina 1981-2010 saapunut Helsinkiin keskimäärin 19.11., Jyväskylään 28.10. ja Sodankylään 15.10, kertovat Ilmatieteen laitoksen lumitilastot.