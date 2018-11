Kalifornian maastopaloissa kuollut jo 44 ihmistä

Kaliforniassa riehuvien maastopalojen uhriluku on jälleen noussut. Paikallisen sheriffin Kory Honean mukaan Pohjois-Kalifornian palossa on kuollut ainakin 42 ihmistä, mikä tekee siitä historiallisen tuhoisan.

Samaan aikaan maastopalot korventavat myös Etelä-Kaliforniaa, missä on toistaiseksi raportoitu kahdesta kuolleesta.

Kovat tuulet ja kuiva maasto ovat lietsoneet paloja, joita on yritetty sammuttaa jo useita päiviä. Paloja sammuttamassa on yli 5 000 palomiestä, ja heitä on saapunut aina Washingtonin ja Texasin osavaltioista saakka.

Satojatuhansia ihmisiä on käsketty evakuoitumaan palojen tieltä. Paikallinen 64-vuotias Glenn Simmons on nukkunut autossaan torstaista lähtien, koska hän ei löytänyt paikkaa tilapäismajoituksesta.

"Suunnittelin muuttavani muualle osavaltiosta tai eteläiseen Kaliforniaan. Kaikki on palanut. Minulla on vaatteeni ja reppuni. Siinä se aikalailla onkin", hän kertoo lähellä Chicon kaupunkia uutistoimisto AFP:lle.

Ainakin 6 500 rakennusta on tuhoutunut paloissa pelkästään Paradisen alueella.