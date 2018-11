Sitran selvitys: Suomi voisi leikata merkittävästi päästöjä ja säästää samalla rahaa

Suomi voisi tehdä mittavia päästövähennyksiä ilman lisäkustannuksia tai saavuttaa niiden avulla jopa säästöjä, ilmenee Sitran julkistamasta selvityksestä. Erityisesti tuulivoima ja liikenteen sähköistyminen tarjoavat mahdollisuuksia vähentää päästöjä kustannustehokkaasti.

EU-maat ovat sitoutuneet yhteisesti vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Vertailuvuotena on vuosi 1990.

Sitran selvityksen mukaan Suomi pystyy teknisesti ja taloudellisesti saavuttamaan nykytavoitteita suuremmat päästövähennykset. Selvitys esittää sarjan toimia, joiden avulla päästöjä voidaan leikata 60 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Toimet kohdistuvat neljälle eniten päästöjä tuottavalle sektorille eli teollisuuteen, sähköön ja lämpöön, liikenteeseen sekä rakennuksiin.

Sitra on laatinut selvityksen yhdessä konsulttiyhtiö McKinsey & Companyn kanssa. Selvitystä varten on arvioitu yli 300 mahdollisuutta korvata teknologioita ja polttoaineita vähäpäästöisemmillä vaihtoehdoilla.

Noin 50 prosentin päästövähennyksiin on selvityksen mukaan mahdollista päästä keinoilla, joiden elinkaaren aikaiset kustannukset ovat yhtä suuret tai pienemmät verrattuna nykyisiin ratkaisuihin. Tämän jälkeen päästövähennyskeinot ovat kalliimpia ja epävarmempia.

"Tieliikenteen sähköistämisestä tulee nopeasti halpenevien akustojen myötä kaikkein kustannustehokkain yksittäinen päästövähennyskeino. Tuulivoima tulee puolestaan olemaan kustannustehokkain tapa tuottaa sähköä, myös tarvittava varastointikapasiteetti huomioiden2, sanoo Sitran projektijohtaja Janne Peljo tiedotteessa.

Liikenteen sähköistymisen odotetaan tapahtuvan vaiheittain. Esimerkiksi sähkö- ja hybridikäyttöisten henkilöautojen määrä voi selvityksen mukaan kasvaa nykyisestä noin 11 000:sta jopa 800 000:een vuoteen 2030 mennessä. Määrä on yli kolminkertainen hallituksen nykytavoitteeseen verrattuna. Lisäys tarkoittaisi, että lähes kolmasosa Suomen autokannasta olisi tuolloin sähköistetty.

Edellytyksenä on kattava latauspisteiden verkosto, minkä rakentaminen maksaa arviolta 1,5 miljardia euroa.

Sitra korostaa, että 60 prosentin päästövähennykset vaativat selkeää poliittista ohjausta. Sitran mukaan hallituksen tulisi ohjata sekä yksityisen sektorin että yksittäisten ihmisten investointeja vähäpäästöisiin ratkaisuihin.

–Hallituksen keskeisin tehtävä on varmistaa, että päästövähennysten edellyttämä infrastruktuuri on paikallaan ja että yrityksillä ja yksilöillä on kannusteet valita vähäpäästöisiä ratkaisuja. Vastaavasti tulee huolehtia siitä, että olemassa oleva sääntely ja kannusteet eivät estä tai vaikeuta investointeja vähäpäästöisiin ratkaisuihin, Peljo sanoo.