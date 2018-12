IL: Näyttelijä Leonardo DiCaprio kritisoi Trumpin ilmastopolitiikkaa – lyömäaseena kuva helsinkiläisestä kivihiilivoimalasta

Iltalehti kertoo, että näyttelijä ja ympäristöaktivisti Leonardo DiCaprio arvostelee presidentti Donald Trumpin ympäristöpolitiikkaa ja Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto EPA:n johtajanimitystä Instagramissa.

Hän on julkaissut kuvaparin, joista toisessa nähdään kuva luonnontilaisesta saaresta ja toisessa hiilivoimalasta.

"48 vuotta sitten, joulukuun 2. päivänä 1970, EPA perustettiin suojelemaan maatamme, vettämme, ilmaamme ja ilmastoa. Nyt Donald Trump on nimittänyt entisen hiililobbarin ja nykyisen virkaa tekevän EPA:n johtajan Andrew Wheelerin johtamaan virastoa kokoaikaisesti. Jo väliaikaisena johtajana hän on taistellut, jotta saastuttaminen lisääntyisi, ja vastannut korporatiivisten saastuttajien pyyntöihin."

Kuvattu kivihiilivoimala sijaitsee Helsingissä. Kyseessä on Hanasaaren B-voimalaitos. Hanasaaren A-voimala on purettu, mutta sähköä ja lämpöä kivihiilestä tuottava B-voimala on yhä toiminnassa, Iltalehti kertoo.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun DiCaprio on jakanut Instagramissa kuvaa Suomesta. Aikaisemmin hän on kritisoinut Metsähallituksen saarihakkuita.

Leonardo DiCaprio soimaa Trumpin politiikkaa - havainnollisti asiaa kuvalla suomalaisvoimalasta

Lue lisää:

Leonardo DiCaprio huolestui Kuhmon saarihakkuista, Metsähallitus kutsuu näyttelijän Suomeen