Puola saa moitteita kivihiilen tupruttelusta – "Viisaat johtajat valitsevat halvan, terveellisen ja ilmastoystävällisen energian", totesi Al Gore

Katowicen ilmastokokouksen isäntämaa Puola sai tänään kansalaisjärjestöiltä häpeällisen päivän fossiili -nimityksen.

Yli 1300 järjestöä runsaassa 120 maassa edustava The Climate Action Network (CAN) on nimennyt ilmastokokousta jarruttavia tai ilmastotoimiltaan alisuoriutuvia fossiileja päivittäin.

Perustelujen mukaan Puola ei ole yrittänyt kasvattaa kunnianhimon tasoa parhaillaan viimeisteltävässä Pariisin ilmastosopimusta toteuttavassa sääntökirjassa.

CAN syyttää, ettei Puolan hallitus innosta maita kiristämään päästövähennystavoitteitaan tai lisäämään tukeaan kehittyville maille.

Puola lobbaa kokouksessa kivihiilen polton puolesta. Puolan paviljongissa on kuultu esityksiä "puhtaasta hiilestä" ja "hävikittömästä hiilestä". Isäntämaa puhui kivihiilen polton puolesta jopa ilmastokokouksen avajaisissa.

Puola nimettiin päivän fossiiliksi kertaalleen jo viime viikolla, kun maan presidentti Andrzej Duda sanoi, että Puola voi polttaa kivihiiltä vielä seuraavat 200 vuotta.

Puolan energiaministeri Krzysztof Tchórzewski puolestaan myönsi, että suunniteltu uusi Ostrołęka C -niminen hiilivoimala on kannattamaton, mutta se rakennetaan siitä huolimatta.

Puolassa sijaitsee myös Euroopan suurin ja saastuttavin hiilivoimala Bełchatów, puhumattakaan massiivisesta hiilikaivosteollisuudesta.

CAN antaa samalla pyyhkeitä EU:lle, joka esiintyy ilmastoneuvotteluissa ryhmänä. Järjestöt ihmettelevät, miksi unioni antaa yhden jäsenvaltioistaan sooloilla, kun ryhmittymän pitäisi yhdessä kulkea kohti yhä tiukempia päästövähennyksiä.

Myös Yhdysvaltain entinen varapresidentti Al Gore piikitteli Puolaa puheessaan torstaina. Hän ihmetteli, miten maan energiasta yhä 80 prosenttia tuotetaan kivihiilellä, vaikka gallupeissa liki 70 prosenttia maan kansalaisista haluaisi, että sen käyttöä vähennettäisiin.

Goren mukaan kivihiili edustaa kaikin puolin vanhaa, haitallista maailmaa. Tuuli- ja aurinkovoimasta on tullut monin paikoin halvempaa kuin fossiilinen energia.

"Viisaat johtajat valitsevat halvan, terveellisen ja ilmastoystävällisen energian", Gore totesi.

Sen sijaan ilmastoneuvottelujen teknisenä vetäjänä Puola kerää Suomen neuvottelijoilta kiitoksia. Kansainvälisten ilmastoasioiden pääneuvottelija Outi Honkatukia kehuu Puolaa kokeneeksi kokousisännäksi, joka ei sääntökirjaa muotoiltaessa anna kivihiilimyönteisyytensä näkyä millään tavalla.

Katowicen ilmastokokouksen on tarkoitus päättyä perjantaina. Valmisteltavaa sääntökirjaa joudutaan vielä hiomaan yötä myöten. Kokous voi venähtää myös lauantain puolelle.