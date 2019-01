Pohjoisessa on lunta poikkeuksellisen vähän: Lunta paikoin alle puolet keskimääräisestä

Suomen ympäristökeskuksen tuoreimman vesitilannekatsauksen mukaan lunta ja jäätä on maan pohjoisosassa selvästi tavallista vähemmän.

Joulukuu oli etenkin maan pohjoisosassa vähäluminen. Lumikuorma, joka kuvaa yhdelle neliömetrille sataneen lumen määrää kiloissa, on alle puolet alkuvuoden keskimääräisestä laajoilla alueilla Pohjois-Suomessa. Erot pitkän jakson keskiarvoihin ovat suurimpia Koillismaalla sekä Itä- ja Pohjois-Lapissa.

Myös järvet jäätyivät maan pohjoisosassa selvästi tavanomaista myöhemmin. Lapissa jäänpaksuus on 20–40 senttiä, ja jää on ajankohdan keskiarvoa ohuempaa. Edellisen kerran Lapissa on ollut tätä vähemmän jäätä vuodenvaihteessa 2011–2012.

Pohjois-Suomen lisäksi maan etelä- ja keskiosassa tulee varoa heikkoja jäitä, sillä isommat järvet ovat jäätyneet vasta joulukuun puolivälin tienoilla, ja jäänpaksuus on monin paikoin alle 20 senttimetriä. Maan eteläosan suurilla järvillä on vielä paikoin sulaa, esimerkiksi Päijänteen selkävedet lainehtivat vapaana.

"Jäänpaksuuden erot vesistön eri osissa ovat edelleen suuria, ja siksi jäillä liikkujien tulee olla erittäin varovaisia. Lisäksi kova tuuli on voinut rikkoa paikoin heikkoja jääkansia", hydrologi Johanna Korhonen Suomen ympäristökeskuksesta varoittaa tiedotteessa.