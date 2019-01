Inhottavat ja turhat ampiaiset ja ihanat mehiläiset? Tiede-lehti: Ampiaiset suojelevat kokonaista pölyttäjien armeijaa, eivätkä mehiläisetkään ongelmattomia ole

Ovatko ampiaiset turhia ja inhottavia kiusankappaleita, jotka on lupa tappaa sumeilematta? Entä ovatko mehiläiset ihme-eläimiä, jotka pelastava luonnon monimuotoisuuden ja ihmisten ravinnonlähteet?

Helsingin yliopiston ekologian ja evoluutiobiologian tutkijatohtori Tuomas Aivelo ottaa Tiede-lehden blogissaan kantaa yleiseen vastakkainasetteluun: Ampiaisia vihataan, mehiläisiä rakastetaan.

Vaikka ampiaiset ovat äkäisiä eivätkä pölytä yhtä tehokkaasti kuin mehiläiset, niiden rooli on Suomenkin luonnossa tärkeä.

"Olen kirjoittanut mehiläisten ongelmallisuudesta pariin kertaan: tarhamehiläiset ovat tulokaslajeja, jotka kilpailevat kotoperäisten pölyttäjien kanssa. Niinpä monilla alueilla mehiläisten kasvatus voi johtaa kotoperäisten hyönteisten määrien laskuun. Tarhamehiläiset myös levittävät tauteja niin, että ne altistavat muut pölyttäjäpistiäiset omille taudeilleen."

Mehiläiset pölyttävät noin puolet keskeisistä viljelylajeista. Loppu jää kärpästen, perhosten, ampiaisten ja kimalaisten harteille. On myös kasveja, jotka houkuttelevat pölyttäjikseen erityisesti ampiaisia.

"Ampiaiset metsästävät lähinnä muita hyönteisiä ja niiden toukkia, koska ampiaisten toukat tarvitsevat proteiinipitoista ruokaa. Mehiläiset puolestaan ruokkivat toukkiaan siitepölyllä. Tämän takia mehiläiset ovat yleensä tehokkaampia pölyttäjiä kuin ampiaiset: mehiläisten pitää käydä useammin kukissa hakemassa ravintoa."

Elintapojensa takia ampiaiset ovat yleensä vähemmän merkittäviä pölyttäjiä kuin mehiläiset, mutta etenkin loppukesästä ampiaisten merkitys voi korostua, Aivelo huomauttaa.

"Ampiaiset syövät tuhansia hyönteisten toukkia, mikä vähentää kasvinsyöjähyönteisten määrää ja voi olla puutarhanhoitajalle todellinen pelastus. Kasvitkin houkuttelevat ampiaisia puoleensa: kun kasvia syövä toukka puraisee lehden rikki, lehdestä erittyy haihtuvia aineita, jotka pistiäiset tunnistavat. Erityisesti rikkoutunut lehti houkuttelee parasitoidipistiäisiä, mutta myös ampiaiset tunnistavat nämä aineet ja löytävät ravintoa kasvin avunpyynnön perusteella."

Äkäisyys saattaa kuitenkin olla ampiaisten tärkein hyöty ekosysteemeille, Aivelo arvioi.

"Ampiainen on näkyvä ja sillä on selkeä mustakeltainen raidoitus. Tämän varoitusvärin viesti on selkeä: kimppuuni ei kannata käydä, koska pistän kivuliaasti. Varoitusraidoitus suojaa ampiaista, eikä sen tarvitse useinkaan turvautua pistimeensä."

"Vaarattomat hyönteiset näyttävät vaaralliselta ampiaiselta, joten saalistajat luulevat kukkakärpästenkin olevan vaarallisia. Nähtävästi suojaus on tehokas niin lintuja kuin esimerkiksi sudenkorentojakin kohtaan. Lopputuloksena riski joutua saalistuksen kohteeksi pienenee myös ampiaista matkivilla lajeilla. Nämä ampiaista matkivat hyönteiset ovat puolestaan hyvin merkittäviä pölyttäjiä. Epäsuorasti ampiainen siis on pölyttäjähyönteisille hyvinkin tärkeä laji."

Tuomas Aivelo: Ampiaiset ylläpitävät suurta pölyttäjäarmeijaa