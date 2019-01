Finnairilta uusi palvelu: Asiakkaat voivat hyvittää lentonsa päästöt tukemalla liesien käyttöä Afrikassa tai ostamalla biopolttoainetta

Finnairin asiakkaat voivat tiistaista alkaen hyvittää lentonsa hiilidioksidipäästöt tukemalla päästövähennysprojektia tai vähentää niitä ostamalla biopolttoainetta.

Finnairin kestävän kehityksen johtaja Kati Ihamäki toteaa, että vaikka vastaavaa palvelua pohdittiin jo noin kymmenen vuotta sitten, ei se vielä silloin kiinnostanut suurta yleisöä. Nyt Finnairilla uskotaan, että julkinen keskustelu on nostanut päästöasiat yleiseen tietoisuuteen.

"Nyt kun meillä on tällainen palvelu, uskomme, että asiakkaat siihen oikeasti tarttuvat", Ihamäki sanoo luottavaisena.

Päästövähennysprojektissa edistetään polttoainetehokkaiden liesien käyttöönottoa Afrikassa, Mosambikissa. Finnair huomauttaa, että tehokkaat liedet vähentävät hiilen kulutusta ja paikallisten metsien hakkuuta polttoaineeksi. Finnairin yhteistyökumppanina Mosambikin projektissa on pohjoismainen ympäristörahoitusyhtiö NEFCO.





Päästöhyvitysmaksu on euro edestakaisesta kotimaan lennosta, kaksi euroa edestakaisesta Euroopan lennosta ja kuusi euroa edestakaisesta kaukolennosta. Maksu on laskettu keskimääräisen päästömäärän ja projektissa aikaansaadun hiilidioksiditonnin vähentämisen kustannuksen perusteella.

Päästöjään voi vähentää myös biopolttoaineostolla. Asiakas voi ostaa biopolttoainetta 10, 20 tai 65 eurolla sen mukaan, haluaako vähentää edestakaisin kotimaan lennon, Euroopan lennon vai kaukolennon päästöjä.

Biopolttoaineosto ei kuitenkaan toimi niin, että polttoainetta voisi ostaa omalle lennolleen. Ihamäen mukaan kyse on siitä, että oston myötä fossiilisten polttoaineiden käyttö vähenee jossain päin maailmaa.

Finnair on arvioinut, että biopolttoaineen käyttö vähentää päästöjä raaka-aineesta riippuen 60–80 prosenttia.

Finnairin biopolttoainekumppani on SkyNRG, ja biopolttoaine valmistetaan käytetystä keitinrasvasta Kaliforniassa. Ratkaisua Finnair perustelee sillä, että kyseisen yhtiön kanssa se teki ensimmäiset koelentonsa biopolttoaineilla.

Toisaalta vaakakupissa painaa myös se, että Kalifornia on ainoa paikka maailmassa, jossa biopolttoaineita on jatkuvasti saatavilla. Finnair käyttääkin biopolttoaineita ainoastaan Yhdysvalloista Suomeen lennettävillä lennoilla.

Maksamiseen voi käyttää myös Finnair Plus -pisteitä. Push for change -palvelu on saatavilla Finnairin verkkosivuilla.