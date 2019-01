Romeo-sammakko luuli olevansa sukunsa viimeinen – kymmenen vuoden odotus palkittiin, kun tutkijat löysivät yllättäen Julian

Tutkijat kertovat löytäneensä maailman yksinäisimmäksi sammakoksi nimitetylle Romeolle puolisoehdokkaan. Löydöstä kertoi uutiskanava BBC.

Tutkijaryhmä oli retkellä syrjäisessä bolivialaisessa pilvimetsässä, kun he löysivät purosta viisi äärimmäisen uhanalaista Sehuencan vesisammakkoa.

Tutkijat saivat pyydystettyä sammakot mukaansa tavoitteenaan saada niille jälkeläisiä, jotka voitaisiin myöhemmin vapauttaa takaisin luontoon.

Retkikuntaa vetänyt Teresa Camacho Badani toivoo, että myös sammakoita viehättäisivät vastakohdat.

"Romeo on erittäin rauhallinen eikä liiku paljoa. Se on terve ja nauttii syömisestä, mutta on hieman ujo ja hidas", hän kertoi BBC:lle.

Julia-sammakolla on kuitenkin hyvin erilainen persoona. "Se on energinen, ui ja syö paljon ja yrittää välillä jopa karkuun."

Romeo pyydystettiin kymmenen vuotta sitten, kun biologit huomasivat lajin olevan vaikeuksissa.

Sopivan partnerin etsintä vei kuitenkin oletettua kauemman. Viime vuonna Romeo-sammakolle avattiin jopa oma deittiprofiili lajikumppanin löytämiseksi.

Hiljattain löydetyt sammakot ovat nyt karanteenissa bolivialaisen museon suojelukeskuksessa.

Sammakot suojataan ensin tarttuvaa sienitautia vastaan, joka on hävittänyt sammakkoeläimiä viime aikoina ympäri maailmaa.

Suojauksen jälkeen Julia ja Romeo pääsevät vihdoin kohtaamaan toisensa. Tutkijat toivovat sammakoiden kemioiden kohtaavan, jotta laji säilyisi tulevaisuudessa.

Boliviassa lähes neljännes sammakkoeläimistä on sukupuuton vaarassa. Syinä ovat muun muassa elinympäristöjen kato, saasteet ja ilmastonmuutos.

BBC:n uutinen aiheesta