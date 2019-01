Lumityöt kutsuvat Kaakkois- ja Itä-Suomessa – isojen hallien katot kannattaa nyt puhdistaa lumesta

Kaakkois- ja Itä-Suomessa rakennusten kattojen päälle on kertynyt sen verran lunta, että ainakin isojen hallien omistajien on syytä tarkistaa kattojen kestävyys, Suomen ympäristökeskus Syke kehottaa. Jo puolen metrin lumikerros on sen verran suuri, että se kannattaa pudottaa alas.

Tämän päivän lumisateet kasvattavat lumen määrää entisestään ja sitä alkaa Kaakkois- ja Itä-Suomessa olla 100 kiloa kattoneliömetrillä. Määrä ei vielä ylitä mittausarvoja, mutta varuillaan kannattaa olla. Syke muistuttaa, että rakennevioista johtuen hallien kattoja sortuu usein alkutalvesta, kun lumikuorma alkaa olla yli 100 kiloa neliömetrillä. Sortumisvaara on myös silloin, kun lunta sataa kerralla runsaasti.

Omakotitalojen, rivitalojen ja pientalojen katot eivät ole vaarassa lumikuormien takia, mutta katolta putoava lumi voi kuitenkin aiheuttaa vaaraa.





Lumen määrä on kasvanut tammikuun aikana selvästi koko maassa lounaisrannikkoa lukuun ottamatta. Lumikuorma on nyt maan länsi- ja keskiosissa sekä Pohjois-Pohjanmaan eteläosissa enimmäkseen 10–50 kg/m2.

Idässä ja pohjoisessa lunta on pääosin 60–90 kg/m2, mutta Itä- ja Pohjois-Lapissa on myös vähälumisempia alueita. Pohjoisessa lunta on ajankohtaan nähden vähän.