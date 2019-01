Pakkanen paukkui talven ennätyslukemiin

Talven pakkasennätys paukkui rikki Sallassa Naruskan mittausasemalla. Uusi ennätys, 36,6 pakkasastetta mitattiin kello 6.40 varhain maanantaiaamuna.

Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin Ari Mustalan mukaan lukema voi päivän mittaan kiristyä entisestään, sillä Lapissa vuorokausivaihtelu ei vielä lämmitä ilmoja. Uusi ennätys voidaan siis saada piakkoin.

Mustalan mukaan Sallassa mitattu tämänhetkinen ennätys on vuodenaikaan nähden melko hyytävä.

"Kyllähän se kylmä on, mutta yleensä talven alin on jossain neljänkymmenen pakkasasteen paikkeilla. Talvea on monta viikkoa jäljellä, ja vielä on aikaa parantaakin tuosta lukemasta."

Elohopea pysyttelee tällä viikolla visusti alhaalla. Mustalan mukaan 40 asteen paukkupakkaset ovat mahdollisia loppuviikosta etenkin Lapissa.