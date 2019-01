Joensuun kaupunki palkittiin vihreästä rakentamisesta ja ympäristöajattelusta

Kuntarahoitus on valinnut Joensuun kaupungin vuoden vihreäksi edelläkävijäksi 2019. Palkinnolla kuntasektorin rahoitukseen erikoistunut Kuntarahoitus kannustaa asiakkaitaan ilmastotekoihin muun muassa energiantuotannon, maankäytön suunnittelun, joukkoliikenteen ja rakentamisen saralla.

Ympäristötavoitteet on kirjattu Joensuun kaupungin strategiaan. Ilmasto otetaan huomioon kaikessa kaupungin suunnittelussa ja toiminnassa.

Kuntarahoituksen vihreällä rahoituksella on rahoitettu Joensuussa kuusi ympäristöhanketta, kuten rakennettu vihreän sertifikaatin saaneita päiväkoteja ja kouluja, joissa myös oppilaat osallistetaan pohtimaan energiankulutusta ja muita ympäristönäkökohtia.

Kaupungin Ilmastokorttelit-hankkeessa kokeillaan ja kehitetään uusia vihreitä ratkaisuja ja edistetään vihreää yrittäjyyttä yhdessä asukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa.





Joensuun kaupunginjohtajan Kari Karjalaisen mukaan Joensuu pyrkii hiilineutraaliksi jo vuonna 2025.

"Investoimme rakentamiseen joka tapauksessa, joten miksi emme huomioisi siinä tilatarpeiden lisäksi myös ympäristövaikutuksia? Sama ajattelu toistuu julkisissa hankinnoissamme. Viime vuonna huomioimme ympäristökriteerit yli 90 prosentissa kaupunkimme kaikista kilpailutuksista", Karjalainen kertoo.

Palkinnon Joensuulle luovuttivat ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen sekä Kuntarahoituksen toimitusjohtaja Esa Kallio. Palkintona vihreästä edelläkävijyydestä Kuntarahoitus lahjoittaa Joensuun kaupungille ympäristötaideteoksen. Teos valmistuu kesällä Joensuun torin lähettyvillä sijaitsevalle leikkipaikalle kävelykadun varrelle.





Kuntarahoituksen vihreän rahoituksen eli lainojen ja leasingin kysyntä on kasvanut. Suuri osa rahoitetuista hankkeista on julkisia rakennuksia, kuten kouluja, mutta viime aikoina rahoitusmuoto on yleistynyt myös asuntorakentamisessa. Rahoitusta voi saada myös esimerkiksi joukkoliikenteeseen sekä jätevesien ja jätteiden käsittelyyn.

Vihreää rahoitusta ovat saaneet muun muassa Länsimetro sekä Tampereen raitiotiehanke. Vuonna 2016 lanseerattua vihreää rahoitusta on myönnetty 59 hankkeelle. Luettelo niistä löytyy täältä.