Jokainen voi olla lintubongari – Suomen suurin lintutapahtuma järjestetään jälleen

Suomen suurin lintutapahtuma BirdLifen Pihabongaus järjestetään tänä viikonloppuna 26.–27. tammikuuta.

Lintubongariksi voi ryhtyä kuka tahansa; tarkoitus on tarkkailla tunnin ajan lintuja omalla pihalla tai muulla paikalla. Kyseessä ei ole kilpailu, BirdLife korostaa. Tärkeintä on osallistuminen ja lintuhavainnoista ilmoittaminen. Yksikin lintu on ilmoittamisen arvoinen, sillä ilmoitusten perusteella saadaan arvokasta tietoa maamme talvisen linnuston muutoksista.

Pihabongaus on järjestetty vuodesta 2006. Tapahtumaan osallistuu vuosittain yli 20 000 ihmistä lähes 15 000 paikassa ympäri maan.