Miksi 20 asteen pakkanen on vaarallista eteläsuomalaisille mutta lappilaisille vasta 30 asteen?

Mahdollisesti vaarallinen pakkanen? Hui! Mutta eihän mittarissa ole kuin -20 astetta? Sotkamolaiselle se on mukavan pirteä talvikeli, mutta Helsingissä siitä varoitetaan.

Ilmatieteen laitos todella varoittaa etelässä pakkasesta kymmenen miinusastetta aikaisemmin kuin Pohjois-Suomessa. Rajat perustuvat siihen, kuinka usein kireitä pakkasia esiintyy.

Pakkasvaroituksen on tarkoitus ehkäistä kylmästä säästä johtuvia terveysongelmia. Varoitukset on suunnattu erityisesti riskiryhmille ja ulkona työskenteleville.

Sotkamossa välihousut ja kaksinkertaiset lapaset kuuluivat tosiaan peruskalustoon marraskuusta lähtien. Helsingissä niitä joutuu kaivelemaan tammikuussa vaatekaapin perältä. Pääkaupunkiseudulla yleisin vaatimus vaatteelta on talvikeleissäkin vedenpitävyys.

Erityisesti lasten ja vanhusten pukeutumisessa on tärkeää huolehtia pään, käsien ja jalkojen sekä selän suojauksesta kylmältä. Vanhusten lämmöntuotanto ja toisaalta lämpötunto ovat usein alentuneita eivätkä he siksi välttämättä huomaa paleltumisvaaraa.

Lapset ulkoilevat yleensä paljon, mutta eivät itse osaa huolehtia oikeanlaisesta pukeutumisesta.

Pakkasen aiheuttamat terveysongelmat uhkaavat myös sydän- ja hengitystiesairaita, diabeetikoita, ulkona ja kuljetusalalla työskenteleviä ja pelastus ja huoltoalantyöntekijöitä.





Pelkkä pakkaslukema ei kerro koko totuutta pakkasen vaarallisuudesta. Kun tuulee, pakkasen ja tuulen yhteisvaikutus aiheuttaa paljon vaarallisemman sään kuin pelkkä kylmyys.

Ilmatieteenlaitos laskee pakkasen purevuusindeksin tuulen voimakkuudesta ja pakkasasteista. Jos tuulen voimakkuus on 20 metriä sekunnissa ja pakkasta on kymmenen astetta, purevuusindeksi eli tyynen pakkassään vastaavuus on -23,3 astetta.

Yli 25 asteen purevuusindeksiä kuvataan erittäin kylmäksi, yli 35 paleltumisvaaraksi ja -60 suureksi paleltumisvaaraksi. Paleltumisvaara uhkaa esimerkiksi silloin, kun pakkasta on 21.1 astetta ja tuulen nopeus on 10 metriä sekunnissa. Erittäin suuri paleltumisvaara syntyy, kun pakkasta on esimerkiksi -36 ja tuulta 20 metriä sekunnissa.





"Myös ilmankosteus vaikuttaa siihen, kuinka kylmältä sää tuntuu", Ilmatieteen laitoksen meteorologi Minna Haikonen kertoo.

"Rannikkoalueella tuulee usein viisi metriä kovempaa ja varsinkin meren ollessa vielä auki ilma on huomattavasti kosteampaa kuin sisämaassa. Säätiedotuksissa ilmoitetaan sen takia asteluku, jota sään kylmyys vastaa, kun ero pelkkään lämpötilaan on enemmän kuin viisi astetta."

Seuraavina viikkoina ei Haikosen mukaan ole luvassa kovia pakkasia ainakaan Etelä- tai Keski-Suomeen.

"Talvisissa lukemissa pysytään. Jos pilvipeite repeilee, lämpötila voi laskea, mutta yleisesti lämpötilat vaihtelevat 10 ja 15 pakkasasteen välillä ja lunta saadaan lisää."