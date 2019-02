Maan etelä- ja keskiosissa sataa lunta ja räntää, Utsjoella maanantaina talven pakkasennätys –39,1 astetta

Utsjoella on tehty talven pakkasennätys. Ilmatieteen laitoksen mukaan Utsjoen Kevolla mitattiin maanantai-iltana 39,1 astetta pakkasta.

Talven aiempi ennätys oli Sodankylässä kaksi viikkoa sitten mitattu 38,7 pakkasastetta.

Tiistaina Pohjois-Lapissa on hieman lauhempi päivä, ja lämpötilat pyörivät pääasiassa 25 ja 30 pakkasasteen välillä.

"Sitten jos pilvipeite oikein pääsee rakoilemaan niin se voi taas laskea hyvinkin alas. Siellä liikuskelee pilvenriekaleita, mikä tuo ennustamiseen ison haarukan", kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Kaisa Solin.

Maan etelä- ja keskiosissa puolestaan on tiedossa lumi- ja räntäsateinen päivä sadealueen levittäytyessä lounaasta kohti koillista. Aivan lounaisrannikolla sade saattaa tulla myös vetenä. Etelärannikolla lämpötila on nollan tietämissä, maan keskiosissa pakkasta on 5–10 astetta tai paikoin enemmänkin.

Huonon ajokelin varoitus on voimassa 14 maakunnassa Etelä-Pohjanmaa–Pohjois-Karjala-linjasta etelään. Ilmatieteen laitos varoittaa myös huonosta jalankulkukelistä Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla.