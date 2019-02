Joko alkaa kolaus riittää? Kinokset ovat kasvaneet ympäri Suomea – Täältä löytyy maan lumisin paikka

On hanget, korkeat nietokset. Lallatus on pitänyt heti alkuvuodesta välillä turhankin hyvin paikkansa.

Valokuvaaja Petteri Kivimäki kuvasi kotipihallaan Jyväskylän Kypärämäessä nietosten alle jääneen lintulautansa.

Koko lintulauta on vinossa lumen painosta ja uhkaa notkahtaa, hän kertoo. "Siinä on koko talven lumikertymä. Pakko se on varmaan putsata."

Alue on yleensäkin runsaslumista, Kivimäki kertoo. Nyt alkuvuosi on kuitenkin ollut hyvin luminen.

"Tällä menolla vuodesta tulee hurja."

Lunta on tällä hetkellä eniten Kainuussa Ristijärvellä: 83 senttiä.

Toisiksi lumisinta on Itä-Suomessa: lumikerroksen paksuus on 70 sentin paikkeilla laajalla alueella Kymenlaaksosta Pohjois-Karjalaan, kertoo meteorologi Kristian Roine.

Pohjois-Lapissa lunta on pyryttänyt normaalia vähemmän. Helmikuun alkupuoli ei toisaalta pohjoisessa vielä ole talven runsaslumisinta aikaa.





Vaikka lumen määrä voi tuntua järisyttävän suurelta, tilastollisesti vuosi ei ole vielä poikkeuksellinen.

Helsinki-Vantaan lentokentällä on 63 sentin paksuinen lumikerros, mutta kymmenessä vuodessa on ollut viisi lumisempaa vuotta, Roine tarkentaa. Toisaalta lumisimmat hetket ovat mahdollisesti vielä edessäpäin.

"Pohjois-Lapissa lumipeite voi vahvistua vielä maaliskuussakin."

Lähipäivinä on alkamassa lauhemman sään kausi. Etelä- ja Keski-Suomessa lämpöasteet pyörivät nollan tuntumassa.

"Todennäköisesti osa lumesta tulee vetenä ja käy niin, että olemassa oleva lumipeite alkaa tiivistyä ja painua."

Runsaslumisessa Kymenlaaksossa käväistään plussalla, Pohjois-Karjalassa todennäköisesti pysytään nollassa tai pakkasen puolella.

Roineelta heltiää ymmärrystä lumitöihin leipääntyneille. "Itsekin on tullut kolailtua aika paljon."

Toisaalta talvilajien harrastajat ovat päässeet nauttimaan erinomaisista keleistä.

