Suomen Luonto: Hyönteiskatoa liioiteltiin uutisoinnissa: "Sama kuin ihmislajin selviämistä ennustettaisiin tutkimalla kuolemansairaita potilaita"

Suomen Luonto-lehden kirjoittaja ja tutkija Riikka Kaartinen kertoo, että maanantaina julkaistu uutinen hyönteisten katoamisesta seuraavan sadan vuoden aikana on liioiteltu.

"Pelottava uutinen on onneksi liioiteltu, sillä alkuperäistä tutkimusta on tulkittu väärin. Myös itse päätutkija Francisco Sánches-Bayon lausunnot brittiläiselle The Guardian-lehdelle menivät liian pitkälle. Kaikki hyönteiset eivät ole katoamassa", Kaartinen arvioi.

Biological Conservation -tiedelehdessä julkaistun alkuperäisen tutkimuksen perusteella tällaisia päätelmiä ei voi tehdä.

"Suurin ongelma on, että tutkimus keskittyi vain jo vähenevien hyönteispopulaatioiden tutkimiseen. Se ei siis sisältänyt vakaita ja kasvavia populaatioita, vaan ne rajattiin ulos aineistosta. Siis vähän niin kuin tutkisi ihmislajin selviämistä, ja valitsisi tutkittavaksi ainoastaan kuolemansairaita potilaita, ja sen perusteella vetäisi johtopäätökset, että ihminen kuolee sukupuuttoon seuraavan 10 vuoden aikana", Kaartinen huomauttaa.

"Siten tämän tutkimuksen perusteella maailmanlaajuisten ja kaikkia hyönteisiä koskevien johtopäätösten tekeminen on mahdotonta. Tutkimusaineisto koostui 73 aikaisemmin julkaistusta tutkimuksesta, joista valtaosa oli tehty Euroopassa. Sekin vääristää kokonaiskuvaa, sillä suurin osa hyönteislajeista elää tropiikissa, ja nykytiedot niistä ovat puutteelliset."

Tutkimuksen tärkeintä antia ovatkin syyt, miksi hyönteiset katoavat, Kaartinen arvioi.

"Hyönteiskatoa aiheuttavat tehomaatalous ja siitä johtuva pientareiden ja luonnonniittyjen kato, hyönteismyrkyt, kaupungistuminen ja rakentaminen, lannoitteet, metsien tuho ja tehometsätalous sekä kosteikkojen ja virtavesien rakentaminen ja sääntely."

Hyönteiskantojen romahtaminen on tosiasia, johon on reagoitava. Tutkimustuloksia ei kuitenkaan saa liioitella, Kaartinen päättää.

