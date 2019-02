Huolehdi hygieniasta retkeillessäkin, älä valuta oman vesipullosi pöpöjä autiotuvan vesiastiaan

Kevättalvi on mahtavaa retkeilyaikaa. Vielä mukavampaa se on kaikille, kun maastossa jokainen huolehtii hygieniasta. Monet vatsataudit on vältettävissä huolellisuudella ja varautumisella, muistuttaa Metsähallitus.

Retkellä hygieenisyydestä huolehtiminen ei aina ole yhtä helppoa kuin kotioloissa, mutta muutamia juttuja on tehtävissä.

Varaa ruuaksi hyvin säilyviä elintarvikkeita ja huolehdi niiden kylmäsäilytyksestä. Helpommin pilaantuvat elintarvikkeet kannattaa syödä ensimmäisenä, ja jos ruoka vaikuttaa epäilyttävältä, älä syö sitä.

Kypsennä ruoka kiehuvan kuumaksi, syö lämmin ruoka heti ja jäähdytä yli jäänyt ruoka nopeasti ja säilytä viileässä.

Käytä ruoan valmistukseen puhdasta vettä. Jos epäilet veden puhtautta, keitä se ensin. Jos lisäät vettä ruokaan kesken ruoanlaiton tai valmistat kypsentämättöminä syötäviä ruokia, keitä vesi ensin.





Autiotuvalla ei tietenkään täytetä omaa juomapulloa tuvan vesiastian päällä, sillä mahdolliset taudinaiheuttajat vuotavat muiden juotavaksi, ohjeistaa Metsähallitus. Kädet kannattaa pestä ennen ruuan valmistusta, syöntiä ja WC-käynnin jälkeen. Varaa mukaan myös käsidesiä.

Huolehdi myös astioiden puhtaudesta. Muistathan, ettei astioita tule tiskata tuvan tai muun retkeilykohteen juomaveden ottopaikassa tai sen välittömässä läheisyydessä eikä missään nimessä tuvan juomavesiastiassa.