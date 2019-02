Longinojan taimenpuron kunnostus palkittiin parhaana luontotekona

Helsingin Malmin Longinojan puron pitkäjänteinen kunnostus vapaaehtoisvoimin valittiin Paras luontoteko 2017–2018 -kilpailun voittajaksi.

Kilpailun raatina toimi Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton IUCN:n Suomen kansallinen komitea. Palkinnon luovutti asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) Helsingissä.

Palkinnon vastaanotti Longinojan ennallistamistyön keskeinen hahmo Juha Salonen yhdessä muiden puroaktiivien kanssa. Pääradan itäpuolella sijaitsevaa Longinojaa on kunnostettu yli 15 vuotta useiden toimijoiden kanssa.

Tiilikainen kiitteli, että puro on elpynyt ja uhanalaiset meritaimenet nousevat taas sinne kutemaan: "Tällainen käytännön tekeminen on tärkeää lajien suojelulle. Kala-aktiivien työ on myös avannut monen kaupunkilaisen silmät lähiluonnon merkitykselle."

Longinojalle on tehty myös luontopolku purosta kertovine infotauluineen. Vuoden 2018 lopulla avatulla luontopolulla on käynyt tuhansia ihmisiä.

Palkinto jaettiin seitsemättä kertaa. Tällä kertaa kilpailuun saatiin 21 korkeatasoista ehdotusta. Kaksi vuotta sitten parhaaksi luontoteoksi valittiin Luonto-Liiton Susilähettiläiden toiminta nuorten parissa susipelon hälventämiseksi tutkitun tiedon avulla.

Muiden maailman maiden tavoin Suomi on sitoutunut luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseen vuoteen 2020 mennessä. Paras luontoteko -kilpailun tarkoitus on löytää ratkaisuja, jotka tukevat tavoitteen saavuttamista.

