Ilmastonmuutoksen seurausta tämäkin: Lintujen kevätmuutto on aikaistunut viidessä vuosikymmenessä viikolla

Tuoreen pohjoiseurooppalaisiin ja kanadalaisiin muuttolintuseurantoihin perustuvan tutkimuksen mukaan lintujen kevätmuutto on ilmastonmuutoksen takia aikaistunut huomattavasti Euroopassa ja Kanadassa. Tutkimuksessa tarkasteltiin lähes 200 lajin muuttoseurantoja.

Viidessä vuosikymmenessä lintujen kevätmuutto on aikaistunut keskimäärin viikon, ja samalla muuttokausi on pidentynyt.

Eniten kevätmuutto on aikaistunut muuton alkuvaiheessa etenkin Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa talvehtivilla lähimuuttajilla, kuten kiurulla, töyhtöhyypällä tai sepelkyyhkyllä. Näillä lajeilla muuton aloitus on aikaistunut 1,5–2 vuorokautta vuosikymmenessä. Sen sijaan tropiikissa talvehtivilla kaukomuuttajilla, kuten haarapääskyllä tai satakielellä, muuton aloitus on aikaistunut 0,6–1,2 vuorokautta vuosikymmenessä.

Toisaalta osalla lajeista muutto on aikaistunut huomattavasti muita nopeammin. Esimerkiksi laulujoutsenen kevätmuuton puoliväli on aikaistunut meillä Suomessa parilla viikolla 1980-luvulta lähtien.





Tutkijat huomauttavat, että kevätmuutto ei kuitenkaan ole aikaistunut tasaisesti lajin muuttokauden sisällä. Viimeiset muuttajat, jotka ovat tyypillisesti nuoria ja kokemattomampia lintuja, ovat vain hieman aikaistaneet muuttoaan. Ensimmäisillä muuttajilla on suurin paine päästä ensimmäisenä pesimäpaikoille, kun taas viimeiset muuttajat ovat usein pesimättömiä lintuja.

Tutkimuksessa havaitut muutokset ovat yhteydessä paikallisiin lämpötiloihin. Toisin sanoen, mitä lämpimämpi kevät oli, sitä aikaisemmin muutto käynnistyi, ja sitä pidempi oli lajien muuttokausi. Myös alueelliset erot ilmaston lämpenemisessä selittävät eroja muuton aikaistumisessa. Tämä näkyy esimerkiksi siten, että lintujen kevätmuutto on aikaistunut Euroopassa Kanadaa voimakkaammin, sillä Euroopan lämpötilat ovat nousseet Kanadan lämpötiloja nopeammin.

Tutkimuksen tulokset on julkaistu Ecological Indicators -julkaisusarjassa.