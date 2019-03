Nyt luontotarkkailijat tarkkana – kevään ensimmäiset merkit pian bongattavissa

Luonto-Liiton perinteinen Kevätseuranta käynnistyy tänä vuonna tavanomaista leudommassa säässä.

Tulevana viikonloppuna päästään ehkä havaitsemaa jo ensimmäisiä kevätlajeja.

Kevätseurannassa havainnoidaan kevään etenemistä keväisten kasvi- ja eläinlajien avulla.

Tämän vuoden Kevätseurannan teema Veden äärellä kannustaa tarkkailemaan erityisesti vesistöjen ja rantojen kevättä.

Havaintoja kerätään hauen kudusta, rentukan kukinnasta, tiirasta, vesimittarista sekä vesille lasketuista veneistä ihmistoimintaan liittyvänä kevään merkkinä. Lisäksi mukana ovat tuttuun tapaan Kevätseurannan vakiolajit, kuten leskenlehti, töyhtöhyyppä, kekomuurahainen, sisilisko ja siili.

“Tavallista leudomman kelin on arvioitu jatkuvan maaliskuussa suuressa osassa maata, joten jo lähiaikoina on hyvät mahdollisuudet nähdä monenlaisia kevätlajeja. Vesien teemalajeja on tyypillisesti havaittavissa loppukevään puolella. Jäiden lähdettyä vesistöt ovat jälleen valmiita monenlaisten eliöiden vallattaviksi. Eliöt kuvastavat usein vesistöjen senhetkistä tilaa”, kertoo Kevätseurannan kampanjatyöntekijä Vilja Tupola.





Kevätseurantaan voi ilmoittaa havaintoja pitkin kevättä, mutta erityisen arvokkaita ovat Kevätseuranta-viikonloppuina tehdyt havainnot. Niiden avulla saadaan tietoa lajien runsaudesta ja levinneisyydestä tiettyinä ajankohtina.

Ensimmäinen Kevätseuranta-viikonloppu on 2.–3. maaliskuuta ja siitä eteenpäin kevättä havainnoidaan joka toinen viikonloppu 8.–9. kesäkuuta asti.

Havainnot tallentuvat Luonnontieteellisen keskusmuseon tietokantaan, josta ne ovat saatavilla tutkimuskäyttöön.

Havainnot voi ilmoittaa sähköisellä lomakkeella osoitteessa www.kevatseuranta.fi. Kevään etenemistä voi seurata myös sosiaalisessa mediassa kuvien ja havaintojen muodossa aihetunnisteilla #kevätseuranta ja #vedenäärellä.