Suomelta aloite globaaliin hiilipäästöhinnoitteluun: "Se, joka pilaa ympäristöä, on velvollinen maksamaan"

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) kutsui Brysselin talous- ja rahoitusasioiden neuvostossa muita EU:n jäsenmaita ilmastoyhteistyöhön.

Aloitteen tarkoitus on koota valtiovarainministerit eri puolilta maailmaa pohtimaan, millä taloudellisilla toimilla voitaisiin hillitä ilmastonmuutosta.

”Valtiovarainministereillä on käytössään kaikkein tehokkaimmat keinot, kuten verot, tukijärjestelmät ja budjetit. Tavoite on, että kaikki 27 EU-maata saadaan koalitioon mukaan”, ministeri Orpo kertoo.

”EU:n velvollisuus on auttaa kehittyviä maita ja jakaa tietoisuutta ilmastonmuutoksen torjumisesta. Nyt on oikea aika miettiä puhtaita ratkaisuja ja saada päästöt alas globaalisti. Suomi on näyttämässä hyvää esimerkkiä."

Suomi aloitti valtiovarainministereiden välisen ilmastoyhteistyön Chilen kanssa. Tavoitteena on saada globaaleille hiilidioksidipäästöille hinta, huomioida ilmastotekijät julkisissa hankinnoissa ja ohjata varoja kestäviin investointi- ja rahoitushankkeisiin. Kaikki raha tulisi valtioiden omasta budjetista eikä tarkoitus ole lisätä julkisia menoja, ministeri Orpo kertoo.

”Jokainen maa voi suunnitella kansalliset ohjauskeinonsa järkevällä tavalla. Hiilipäästöjen hinnoittelun taustalla on ajatus: se, joka pilaa ympäristöä, on myös velvollinen maksamaan.”

Aloite käynnistyy virallisesti Maailmanpankin ja Kansainvälisen valuuttarahaston kevätkokouksessa