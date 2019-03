Suomalaisten ostamista vaatteista yli puolet jää käyttämättä – käytettyjen merkkivaatteiden välittäjä Emmy laajentaa markkinoitaan

Merkkivaatteiden kierrätykseen erikoistunut suomalainen yritys Emmy Oy tähtää Suomen ja Viron markkinoilta myös muualle Eurooppaan. Vauhtia yritys hakee julkiselta Invesdor-rahoituskierrokselta, jolla sijoittajiksi haetaan myös kierrätyspalvelun käyttäjiä. Tavoitteena on saada kokoon 500 000–1 250 000 euroa.

Vuonna 2015 Lohjalla perustetun Emmyn tiedotteen mukaan uusia vaatteita myydään Suomessa jopa neljällä miljardilla eurolla vuodessa. Niistä jopa 60 prosenttia jää käyttämättä. Se tarkoittaa, että suomalaisten vaatekaappeihin kertyy vuodessa noin 2 miljardin euron arvosta tavaraa, jonka voisi saman tien realisoida rahaksi.

Uusien vaatteiden kysyntä ja valmistus tarkoittaa myös valtavaa määrää tekstiilijätettä ja luonnonvarojen kulutusta. Emmyn laskelmien mukaan sen toiminta kierrätysvaatteiden parissa on auttanut säästämään tähän mennessä yli 100 tonnia tekstiilijätettä.

Nyt yrityksellä on Suomessa ja Virossa yli 50 myyntilaatikkoa, joihin myyjät voivat toimittaa merkkituotteensa. Palvelu lupaa tilittää vaatteiden myyjille "jopa 80 prosenttia myyntituotoista".

Kaikkiaan vaatteita on käsitelty myytäväksi yli 400 000 kappaletta. Tällä hetkellä valikoimassa on noin 80 000 tuotetta. Asiakkaita palvelussa on yli 30 000.

Fast Company -lehden mukaan maailman kierrätysvaatemarkkinoiden odotetaan kasvavan kymmenessä vuodessa puolitoista kertaa suuremmiksi kuin niin sanotun pikamuodin tai kertakäyttömuodin markkinat.