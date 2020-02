Sähköntuotannon päästöt putosivat alkuvuodesta liki 50 prosenttia – metsäpolttoaineen saatavuus takkuili

Johannes Tervo

Vuoden 2019 aikana sähköntuotannon päästöt vähenivät 23 prosenttia. Se johtuu osaksi tuulivoiman osuuden kasvusta.

Energiateollisuus ry:n julkaisemat tammikuun sähkötilastot osoittavat, että sähkön kulutus ja ilmastopäästöt ovat pudonneet. Kulutus on nyt 14 prosenttia vähäisempää kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana.

Talven lämpöaalto vaikuttaa päästöihin suhteellisesti enemmän kuin kulutukseen. Vuositasolla päästöt ovat vähentyneet edellisvuodesta noin 30 prosenttia. Tammikuiden keskinäisessä vertailussa kuluvan vuoden tammikuun päästöt ovat jopa 47 prosenttia alhaisemmat kuin edellisen tammikuun.

"Tammikuita vertailtaessa puhutaan kyllä kahdesta ääripäästä. Vuoden 2019 tammikuussa sähköä käytettiin enemmän kuin koskaan aikaisemmin, vuoden 2020 tammikuu taas on historian lämpimimpiä", selventää energiateollisuuden tuotantoyksikön johtaja Jari Kostama.

Suurin vaikutus päästöjen hetkelliseen vähenemiseen on sillä, että sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitokset ovat leutona talvena olleet normaalia vähemmällä käytöllä. Myös teollisuuden sähkönkulutus on pienentynyt matalasuhdanteen ja lakkojen takia.

Kostaman mukaan päästöt olisivat laskeneet vieläkin enemmän, jos hakkeen ja muun metsäpolttoaineen saatavuus olisi parempi. Metsäteollisuuden lakkojen takia lämpökattilaan kelpaavia sivujakeita on syntynyt vähemmän. Lisäksi roudaton talvi on vaikeuttanut metsiin pääsyä ja siten hakkeen saatavuutta.

Tuulivoiman määrä lisääntyi viime vuonna edellisvuodesta noin 12 prosenttia. Kuluvan vuoden tammikuun tuulisähkön tuotanto oli yli kaksinkertainen vuoden 2019 tammikuuhun verrattuna.

Vähäinen sähkönkulutus on vähentänyt sähkön nettotuontia muista maista. Laskua on vuosien 2019 ja 2020 tammikuiden välisessä vertailussa 40 prosenttia. Tuontia on lähinnä Ruotsista ja vähenevässä määrin Venäjältä. Sähkön vienti Viroon on noussut vuositasolla 77 prosenttia.