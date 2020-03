Erikoinen varkaus: Kolmasosa Heinolan Paistjärven retkeilyalueen pitkospuutarpeista lähti pitkäkyntisten matkaan

Puistomestarilla oma arvionsa siitä, mihin puutavara on päätynyt.

Pitkäkyntisten matkaan lähti 150 metriä järeää, kyllästettyä lankkua.

Kolmasosa Heinolassa, Päijät-Hämeessä sijaitsevan Paistjärven retkeilyalueen pitkospuutarpeista on lähtenyt varkaiden matkaan.

Metsähallituksen puistomestari Jere Ekosaari kertoo Maaseudun Tulevaisuudelle, että ulkoilijat havaitsivat varkauden tämän viikon maanantaina.

Pitkäkyntisten matkaan lähti 150 metriä järeää, kyllästettyä lankkua. Varkauden kohteeksi joutuneen puutavaran arvo on Ekosaaren arvion mukaan noin tuhat euroa.

Kun tieto puutavaran katoamisesta tuli, päällimmäisenä ajatuksena Ekosaarella oli harmitus.

"Kyllähän se tietenkin harmia ja ylimääräistä työtä teettää", Ekosaari sanoo.

Vaikka tietoa siitä, kuka puutavaran on vienyt, ei tässä vaiheessa olekaan, on puistomestarilla oma arvionsa siitä, mihin puutavara on päätynyt.

"Se on sen verran järeää, että ei se oikein muuhun kuin jonkun rakennuksen perustuksiin, laituriin tai terassiin ", hän sanoo.

Hän huomauttaa, että kähvelletty puutavara painaa noin puolitoista tonnia.

"Ei välttämättä ihan pienellä kärryllä ole lähtenyt", hän lisää.

Puistomestari ei muista noin 20 vuoden uransa varrelta vastaavia tapauksia.

Normaalitilanteessa nyt kähvelletyt pitkospuut olisi viety paikalleen. Lumitilanne on kuitenkin ollut sellainen, ettei se ole ollut mahdollista.

Asiasta on tehty poliisille rikosilmoitus.