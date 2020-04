WWF: Koronavirus sai kaakkoisaasialaiset vaatimaan villieläintorien sulkemista

Kiinassa villieläinten syöminen on ollut laitonta helmikuun lopusta lähtien.

Jukka Pasonen

Villieläintoreilla on myyty muun muassa lepakoita, jotka voivat toimia väli-isäntinä myös ihmisiin tarttuville taudeille.

Koronapandemia on saanut ihmiset kannattamaan laajasti laittomien ja vapaana rehottavien villieläinmarkkinoiden sulkemista Myanmarissa, Thaimaassa, Vietnamissa, Japanissa ja Hong Kongissa.

Kiinassa villieläinten syöminen on ollut laitonta helmikuun lopusta lähtien.

Ympäristöjärjestö WWF:n GlobeScanilla teettämässä kyselytutkimuksessa 93 prosenttia vastanneista vaatii maiden hallituksia sulkemaan villieläinmarkkinat. Kyselyyn vastasi 5 000 ihmistä.

Yhdeksän prosenttia vastaajista kertoi itse ostaneensa, tai tietävänsä jonkun, joka on ostanut villieläimiä avoimilta villieläintoreilta. Samaan aikaan 84 prosenttia kertoi, että on epätodennäköistä, että he enää ostaisivat villieläimiä tai niiden osia.

Osassa Aasian maita villieläinmarkkinat on jo kielletty, mutta lain valvonnassa on puutteita.

Maailman terveysjärjestö WHO on vahvistanut, että Covid-19 on zoonoosi, eli virus, joka siirtyy eläinten ja ihmisten välillä. Viruksen alkuperästä ei ole varmuutta, mutta se epäillään lähteneen liikkeelle kiinalaiselta villieläintorilta.

WHO on kertonut, että koronaviruksen lisäksi muut viimeaikaiset epidemiat, kuten Sars, Mers ja Ebola, ovat tarttuneet ihmiseen eläimistä.

WWF:n mukaan laiton villieläinkauppa on maailmanlaajuisesti toiseksi suurin uhka luonnon monimuotoisuudelle elinympäristöjen tuhoutumisen jälkeen.