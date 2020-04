Lumitöitä Lapin malliin: Luontokeskus hautautui kinoksiin ikkunoita myöten – videolla pyöräkuormaaja kaivaa rakennuksen esiin

Tänä vuonna lunta on satanut paikoin ennätystahtiin. Kittilän Kenttärovan sääasemalla on vielä 112 senttiä lunta.

Tunturi-Lapissa lunta on satanut poikkeuksellisen paljon. Pallas-yllästunturin kansallispuisto on tavallisesti retkeilijöiden suosiossa.

Riitta-Marja Leinosen kuvaamalla videolla näkyy, kuinka pyöräkuormaaja kaivaa esiin lumeen osittain hautautunutta Pallastunturin luontokeskusta.

Luontokeskukset ovat nyt kiinni, senkin takia lunta on päässyt kertymään, kertoo viestintäpäällikkö Pirjo Rautiainen Metsähallituksen luontopalveluista Lapista.

Luontokeskus sijaitsee Pallastunturin tällä hetkellä kiinni olevan hotellin vieressä.

Lunta on kertynyt myös isolle parkkipaikalle ja kasaantunut tuulen ja tuiskun mukana. "Nyt oli välttämätöntä lähteä poistamaan lunta, sitä oli niin valtavasti."

Lumikinokset ehtivät jo peittää Luontokeskuksen ikkunoita. Verhoja ei tarvittu, Rautiainen tokaisee.

Virallisesti lumimäärää luontokeskuksen kupeesta ei ole mitattu, mutta Kittilän Kenttärovan sääasemalla on vielä 112 senttiä lunta.

Metsähallituksen tekemiä maastotöitä kinokset eivät ole estäneet. Tupien lumitaakkaa on tosin jouduttu tyhjentämään. Koronaviruksen takia on hyväkin asia, että lunta on, Rautiainen pohtii.

"Tuvista suuri osa on kiinni. joten ei haittaa, vaikka ovien eteen tuiskuttaisikin. Toivotaan, että ihmiset tekisivät vain lähiretkiä kotiseuduillaan."

Jos pitkillä vaelluksilla tapahtuu loukkaantumisia, se kuormittaa pelastuslaitoksia ja terveydenhuoltoa, Rautiainen muistuttaa.

Lapin lomailu olisi nyt muutenkin haastavaa, sillä latuhuollot on pääosin lopetettu ja laskettelurinteet ja monet palvelut suljettu.

Kun lumet sulavat, odotettavissa on mahdollisesti myös runsaita tulvia.

Erityisesti tulvat vaikuttavat Rovaniemen eteläosiin, Kittilään ja Ivaloon. Ely-keskus on ennustanut Lapin suurten jokien tulvahuippua touko-kesäkuun vaihteeseen.