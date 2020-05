Tutkija havaitsi yllättävän ilmiön sinitiaisten pesänrakennuksessa – myös naaraat koristelevat pesää vastakkaista sukupuolta varten

Seppo Sirkka

Aikaisemmin vain sinitiaiskoiraiden on havaittu koristelevan pesiä. Kuvituskuva.

Suomalaistutkija on havainnut yllättävän ilmiön sinitiaisten pesänrakennuksessa. Turun yliopistoon väitöskirjatutkimuksen biologiasta tehnyt Pauliina Järvinen havaitsi tutkimuksessaan, että vastoin perinteistä uskomusta myös sinitiaisnaaraat koristelevat pesäänsä vastakkaista sukupuolta varten.

Aiemmin on yleisesti uskottu, että vain koiraat viestivät liehitelläkseen naaraita tai pitääkseen kilpailijat loitolla.

Järvisen tutkimuksessa selvisi, että suomalaiset sinitiaisnaaraat asettelevat muiden lintujen sulkia ja höyheniä pesän päälle koristeeksi. Aikaisemmin vain sinitiaiskoiraiden on havaittu koristelevan pesiä.

Tutkija huomauttaa, että eri populaatiot voivat olla alttiita erilaisille valintapaineille, mikä voi lisätä kilpailua sukupuolten sisällä. Esimerkiksi korkea pesimätiheys voi lisätä sukupuolen sisäistä kilpailua lisääntymiseen vaadittavista resursseista ja kehittää seksuaaliviestintää niin koiraissa kuin naaraissakin.

Pauliina Järvisen mukaan tulos on erittäin kiinnostava, koska se viittaa sinitiaisnaaraan viestivän hyvästä kunnostaan kumppanilleen. Toistaiseksi naaraiden seksuaaliviestintää on tutkittu hyvin vähän, ja perinteisesti vain koiraiden on ajateltu viestivän liehitelläkseen naaraita tai pitääkseen kilpailijat loitolla.

"Eläinlajeilla, joilla poikasten selviytyminen edellyttää molempien vanhempien vaivannäköä, on kuitenkin myös naarailla syytä viestiä. Viestimällä kelpoisuudestaan tai kyvystään panostaa poikasten hoitoon naaras voi innostaa myös koirasta sijoittamaan enemmän poikasiinsa", Järvinen kommentoi Turun yliopiston tiedotteessa.

Väitöskirja Causes and consequences of variation in blue tit nest construction