Testaa, tiedätkö kaiken eläimistä kokoon katsomatta

<section><h2><h2>Oletko eläintietäjä?</h2></h2><p><p>MT:n visalla voit testata, kuinka hyvin tunnet eri eläimet.</p></p></section><section><h2><ol><li>Mikä lintu on kuvassa?</li></ol></h2></section><section><h3><h2><strong>2. Tässä kalan nappaa sääksi, jota nykyisin kutsutaan myös nimellä: </strong></h2></h3><p><p><br></p><p><br></p><p><br></p></p></section><section><h3><h2><strong>3. Mikä on kuvan kookas yöperhonen? </strong></h2></h3><p><p>Toukkana se on 10 senttinen, pullea, viininpunainen ja haisee etikalle. Latinankielinen nimi on Cossus cossus. Elää niin tavallisten kuin jalojenkin lehtipuiden rungoissa ja on vahingollinen varsinkin vanhoille puille.</p></p></section><section><h3><h2><strong>4. Mikä on rupikonna latinaksi? </strong></h2></h3></section><section><h3><h2><strong>5. Mikä on tämä uteliaaksikin luonnehdittu lintulaji? </strong></h2></h3></section><section><h3><h2><strong>6. Kuinka monta lintua kalastaja, kirjailija, luontoaktiivi Pentti Linkola ehti elämänsä aikana rengastaa? </strong></h2></h3></section><section><h3><h2>7. Kuinka suuri osa karhun ruokavaliosta koostuu lihasta?</h2></h3></section><section><h3><h2><strong>8. Mikä kala on kuvassa? </strong></h2></h3></section><section><h3><h2><strong>9. Mikä on tämä Euroopan pienin pöllö?</strong></h2></h3></section><section><h3><h2><strong>10. Kumpia majavia on Suomessa enemmän? </strong></h2></h3></section><section><h2><h2><strong>Hups!</strong></h2></h2><p><p>Eläintiedoissasi on vielä parantamisen varaa. </p></p></section><section><h3><h2><strong>Menee mukiin.</strong></h2></h3><p><p>Ei huono, muttei myöskään priima tulos. Vielä on kertaamisen varaa. </p></p></section><section><h3><h2><strong>Bravo!</strong></h2></h3><p><p>Olet luontotietäjä. Onneksi luonto tarjoaa loputtomia mahdollisuuksia opetella uutta ja tarkkailla ilmiöitä. </p></p></section>

Aiheet eläinvisa