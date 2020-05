Suomi iloitsee: Itämeren lohen väärinraportointi taimeneksi vähentynyt – "Hienoa, että lohikantojen hyväksi tehdyt toimet tuottavat tulosta"

Sanne Katainen

Ne kalastusalukset, jotka ovat väärinraportoineet lohta taimenena, ovat olleet eritystarkkailussa.

Laittomasti pyydetyn lohen määrä Itämerellä on vähentynyt viime vuonna, kansainvälinen merentutkimusneuvosto ICES kertoo.

Tähän syynä on meritaimenen pyyntikielto, josta EU-maiden ministerit tekivät päätöksen toissa vuoden syksyllä.

Ennen EU-maiden päätöstä noin kolmasosa Itämerestä nostetusta lohesta ilmoitettiin virheellisesti meritaimenena. Kalalaji vaihtui lohesta meritaimeneksi noin 30 500 kertaa vuonna 2017 ja 40 000 kertaa vuonna 2018.

Arvostelua ovat herättäneet erityisesti puolalaisalusten kalastustoimet. Puolassa kalastajien on epäilty ilmoittavan lohensa järjestelmällisesti meritaimeniksi, joille ei ole ollut EU:ssa kiintiötä – toisin kuin lohella.

Koska väärinraportointi haluttiin kuriin, Itämeren jäsenvaltiot ja EU-komissio kielsivät yksimielisesti meritaimenen kaupallisen kalastuksen. Viime vuonna voimaan tullut uudistus on lisännyt kalastuksen valvontaa reippaasti.

Väärinraportoidun lohisaaliin määrä on pudonnut viime vuonna 600 yksilöön, maa- ja metsätalousministeriö tiedottaa ICES:n johtopäätöksistä.

"Suomi on toiminut määrätietoisesti lohen laittoman kalastuksen lopettamiseksi Itämerellä. Taimenkiellon lisäksi rajavartiolaitoksen alukset ovat valvoneet kalastusta pääaltaalla ja Suomi on osallistunut yhteisiin tarkastuksiin. On hienoa, että lohikantojen hyväksi tehdyt toimet tuottavat tulosta", maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) iloitsee.

Ministeriön mukaan laiton lohenkalastus on vaikuttanut myös Suomen jokien kalakantoihin. Itämeren lohesta jopa puolet on peräisin Tornionjoelta.

Laiton kalastus ei kuitenkaan ole silti kokonaan loppunut.

"Toimia laittoman kalastuksen kitkemiseksi on jatkettava edelleen. Tämä on paitsi kalakantojen, myös laillisesti toimivien kalastajien etu", kalatalousneuvos Risto Lampinen toteaa.

